ورقة المصرف المركزي والقروض

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تذكرت‭ ‬تلك‭ ‬الحادثة،‭ ‬وأنا‭ ‬أقرأ‭ ‬ما‭ ‬تناقله‭ ‬الناس‭ ‬بالأمس،‭ ‬من‭ ‬ورقة‭ ‬استشارية‭ ‬عن‭ ‬مصرف‭ ‬البحرين‭ ‬المركزي‭ ‬إلى‭ ‬جميع‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬بشأن‭ ‬خفض‭ ‬الحد‭ ‬الأعلى‭ ‬لخدمة‭ ‬الدين‭ ‬للقروض‭ ‬الشخصية‭ ‬من‭ ‬50‭% ‬إلى‭ ‬40‭%‬،‭ ‬ورفع‭ ‬مدة‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لهذه‭ ‬القروض‭ ‬من‭ ‬7‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬سنوات‭.‬

أما‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬القائمة‭ ‬فنوه‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬بأن‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬بنوك‭ ‬التجزئة‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬مخاطبة‭ ‬عملائهم‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الرسائل‭ ‬النصية‭ ‬القصيرة‭ ‬أو‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني،‭ ‬للموافقة‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬التمديد‭ ‬التلقائي‭ ‬لقروضهم‭ ‬الشخصية‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬سنوات‭. ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬قبول‭ ‬العميل‭ ‬هذا‭ ‬التمديد‭ ‬فإنه‭ ‬يحق‭ ‬للبنك‭ ‬أو‭ ‬شركة‭ ‬التمويل‭ ‬فرض‭ ‬رسوم‭ ‬إعادة‭ ‬الجدولة‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭.‬

وقد‭ ‬انتشر‭ ‬خبر‭ ‬الورقة‭ ‬الاستشارية‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭ ‬انتشار‭ ‬الهشيم‭ ‬في‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الناس،‭ ‬فهناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬يشجع‭ ‬على‭ ‬الاقتراض‭ ‬لصالح‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل،‭ ‬ومضر‭ ‬للأفراد،‭ ‬ومن‭ ‬يرى‭ ‬أن‭ ‬المستفيد‭ ‬الأكبر‭ ‬هي‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل،‭ ‬وفئة‭ ‬ترى‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬تعني‭ ‬تعزيز‭ ‬لثقافة‭ ‬القروض‭ ‬الاستهلاكية،‭ ‬وأن‭ ‬الدراسة‭ ‬وإن‭ ‬كانت‭ ‬غير‭ ‬ملزمة‭ ‬ولكنها‭ ‬ستتسبب‭ ‬بالكثير‭ ‬من‭ ‬الآثار‭ ‬والتداعيات‭ ‬السلبية‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬على‭ ‬المقترضين‭.‬

في‭ ‬الواقع‭ ‬العملي،‭ ‬فإن‭ ‬شريحة‭ ‬ضخمة‭ ‬وكبيرة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬تتجاوز‭ ‬نسبة‭ ‬قروضها‭ ‬70‭% ‬وربما‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مدخولها‭ ‬وراتبها‭ ‬الشهرية،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬قروض‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬والأقساط‭ ‬لبنك‭ ‬الإسكان‭ ‬وجهات‭ ‬عديدة‭.. ‬ولا‭ ‬أعلم‭ ‬إن‭ ‬كان‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬يعرف‭ ‬بهذه‭ ‬المعلومة‭ ‬أم‭ ‬لا‭..‬؟؟‭ ‬

منذ‭ ‬سنوات‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬اقتراحا‭ ‬لتمديد‭ ‬دفع‭ ‬أقساط‭ ‬القروض‭ ‬الشخصية‭ ‬على‭ ‬مدد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬عاما‭.. ‬ولا‭ ‬نعلم‭ ‬ماذا‭ ‬كان‭ ‬رد‭ ‬وتعقيب‭ ‬المصرف‭ ‬المركزي‭ ‬أو‭ ‬البنوك‭ ‬وشركات‭ ‬التمويل،‭ ‬وضاع‭ ‬الاقتراح‭ ‬في‭ ‬أدراج‭ ‬الرياح‭.‬

ومنذ‭ ‬أشهر‭ ‬ناقش‭ ‬البرلمان‭ ‬اقتراحاً‭ ‬بشأن‭ ‬مراعاة‭ ‬إعادة‭ ‬احتساب‭ ‬أقساط‭ ‬المنتفع‭ ‬بالبرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مزايا‮»‬‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬انخفاض‭ ‬دخله‭ ‬الشهري‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬التقاعد‭.. ‬وطبعا‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬المقترح‭ ‬أي‭ ‬رد‭ ‬وتوضيح‭ ‬وتعقيب‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬الإسكان‭..!‬

تمديد‭ ‬القروض‭ ‬لسنوات‭ ‬أكثر‭ ‬وإعادة‭ ‬الجدولة‭ ‬دون‭ ‬رفع‭ ‬معدل‭ ‬الفائدة‭ ‬ربما‭ ‬تكون‭ ‬معالجة‭ ‬وقتية‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى،‭ ‬لمشكلة‭ ‬مزمنة‭ ‬طويلة‭ ‬الأمد،‭ ‬وتخفيض‭ ‬حد‭ ‬القروض‭ ‬إلى‭ ‬40‭% ‬مشكلة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الأوضاع‭ ‬المعيشية‭ ‬والمالية‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬الناس‭.. ‬في‭ ‬ظل‭ ‬معاناة‭ ‬شريحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬مستفيدي‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬من‭ ‬قيام‭ ‬البنوك‭ ‬برفع‭ ‬معدلات‭ ‬الربح‭ ‬والفائدة،‭ ‬والتي‭ ‬ألزمت‭ ‬الناس‭ ‬بعقد‭ ‬مكتوب‭ ‬ومصدق‭ ‬عليه‭ ‬ولا‭ ‬فرار‭ ‬منه،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬ورقة‭ ‬استشارية‭ ‬توقف‭ ‬هذا‭ ‬الأمر،‭ ‬وتعالج‭ ‬المسألة،‭ ‬وتحل‭ ‬المشكلة‭.‬

هذا‭ ‬ما‭ ‬يتطلع‭ ‬له‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬ورقة‭ ‬ومبادرة‭ ‬للمصرف‭ ‬المركزي‭.. ‬وهي‭ ‬الورقة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تصدر‭ ‬بعد‭.. ‬تماما‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬الكتاب‭ ‬الأفضل‭ ‬الذي‭ ‬لم‭ ‬يقرأه‭ ‬د‭. ‬مصطفى‭ ‬الفقي‭ ‬للكاتب‭ ‬الراحل‭ ‬محمد‭ ‬حسنين‭ ‬هيكل‭..!! ‬