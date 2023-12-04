MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

إن‭ ‬العالم‭ ‬اليوم‭ ‬يعتمد‭ ‬على‭ ‬مبدأ‭ ‬نفسي‭ ‬نفسي‭ ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬مشكلة‭ ‬ليس‭ ‬لهم‭ ‬مصالح‭ ‬فيها‭ ‬فلا‭ ‬يدخلون‭ ‬فيها‭ ‬ولا‭ ‬حتى‭ ‬يضغطون‭ ‬او‭ ‬حتى‭ ‬يهددون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إيقاف‭ ‬المجازر‭ ‬حماية‭ ‬للمواثيق‭ ‬التي‭ ‬وقعوا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬السلام‭ ‬العالمي‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬الواقع‭ ‬اليوم،‭ ‬واذا‭ ‬اردنا‭ ‬حلا‭ ‬فلا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬نقوم‭ ‬به‭ ‬بأنفسنا،‭ ‬اما‭ ‬كيف‭ ‬فأعتقد‭ ‬انه‭ ‬اذا‭ ‬ما‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬رغبة‭ ‬وعزيمة‭ ‬فإنه‭ ‬سيوجد‭ ‬الطريق‭ ‬الذي‭ ‬تحل‭ ‬به‭ ‬المشكلة‭.‬

صحيح‭ ‬أن‭ ‬الغرب‭ ‬قد‭ ‬مزق‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬خاصة‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬سموه‭ ‬بالربيع‭ ‬العربي‭ ‬وهو‭ ‬الخراب‭ ‬العربي‭ ‬الذي‭ ‬مزقوا‭ ‬به‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ولكن‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬في‭ ‬أيدي‭ ‬العرب‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأوراق‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يضغطوا‭ ‬بها‭ ‬خاصة‭ ‬اذا‭ ‬صدق‭ ‬العزم‭ ‬وهذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬نأمله‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬أيضا‭ ‬التحاور‭ ‬مع‭ ‬الأصدقاء‭ ‬ومعرفة‭ ‬ما‭ ‬الذي‭ ‬يمكنهم‭ ‬فعله‭ ‬لإيقاف‭ ‬هذه‭ ‬المأساة‭ ‬وربما‭ ‬عبر‭ ‬التشاور‭ ‬تظهر‭ ‬الفتحة‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬ان‭ ‬ننفذ‭ ‬الى‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الحل‭.‬