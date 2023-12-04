لعبة أمريكا المفضوحة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬الفترة‭ ‬الماضية‭ ‬تحاول‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬مواقفها‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬قد‭ ‬تغيرت،‭ ‬وأنها‭ ‬أصبحت‭ ‬حريصة‭ ‬على‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وحمايتهم‭ ‬وعلى‭ ‬إيصال‭ ‬المساعدات‭ ‬الإنسانية‭ ‬لهم‭ ‬وأنها‭ ‬تضغط‭ ‬على‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭.. ‬وهكذا‭. ‬وتحاول‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬عبر‭ ‬تصريحات‭ ‬مسئوليها‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬أنها‭ ‬ترفض‭ ‬مخططات‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬لتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬وترحيلهم‭ ‬عن‭ ‬أرضهم،‭ ‬وأنها‭ ‬تريد‭ ‬إقامة‭ ‬دولة‭ ‬فلسطينية‭ ‬وفق‭ ‬حل‭ ‬الدولتين‭.‬

من‭ ‬المفهوم‭ ‬بالطبع‭ ‬الأسباب‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬إلى‭ ‬التظاهر‭ ‬بهذه‭ ‬المواقف‭. ‬تفعل‭ ‬هذا‭ ‬تحت‭ ‬ضغط‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬أمريكا‭ ‬ورفضها‭ ‬لسياسات‭ ‬بايدن‭ ‬ومواقفه‭ ‬ومشاركته‭ ‬في‭ ‬العدوان‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ورفض‭ ‬قطاع‭ ‬لا‭ ‬يستهان‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬أوساط‭ ‬النخبة‭ ‬السياسية‭ ‬الأمريكية‭. ‬كما‭ ‬تفعل‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬هذا‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬انقلب‭ ‬العالم‭ ‬كله‭ ‬على‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬لدورهم‭ ‬الإجرامي‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬للفلسطينيين‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نعي‭ ‬بها‭ ‬أن‭ ‬كل‭ ‬محاولات‭ ‬أمريكا‭ ‬بالتظاهر‭ ‬بتغيير‭ ‬مواقفها‭ ‬واتخاذ‭ ‬مواقف‭ ‬تبدو‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬تنصف‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬زائفة‭ ‬وليست‭ ‬صادقة‭ ‬ولا‭ ‬تعكس‭ ‬المواقف‭ ‬الحقيقية‭ ‬الفعلية‭ ‬للإدارة‭ ‬الأمريكية‭. ‬الواقع‭ ‬نفسه‭ ‬يكذبها‭.‬

حقيقة‭ ‬الأمر‭ ‬إن‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬الجوهري‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تمكين‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه‭ ‬من‭ ‬وراء‭ ‬حربه‭ ‬الهمجية‭ ‬على‭ ‬غزة‭.‬

بداية،‭ ‬ينبغي‭ ‬ألا‭ ‬ننسى‭ ‬أنه‭ ‬منذ‭ ‬اللحظة‭ ‬الأولى‭ ‬لحرب‭ ‬الإبادة‭ ‬الصهيونية‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬أعلنت‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬صراحة‭ ‬وعلنا‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العدو‭. ‬فعلت‭ ‬هذا‭ ‬بإعلان‭ ‬تأييدها‭ ‬الفاضح‭ ‬للعدو‭ ‬وبإرسال‭ ‬بوارجها‭ ‬الحربية‭ ‬ووضع‭ ‬إمكانياتها‭ ‬العسكرية‭ ‬تحت‭ ‬تصرفه‭. ‬وكما‭ ‬ذكرت‭ ‬التقارير‭ ‬المنشورة‭ ‬فإن‭ ‬أمريكا‭ ‬قدمت‭ ‬للعدو‭ ‬القنابل‭ ‬العملاقة‭ ‬الخارقة‭ ‬للحصون‭ ‬والتي‭ ‬يستخدمها‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وتدمير‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬فيها‭.‬

قبل‭ ‬أن‭ ‬تنتهي‭ ‬الهدنة‭ ‬القصيرة‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬بيوم‭ ‬واحد‭ ‬ويستأنف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حربه‭ ‬الهمجية‭ ‬كان‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬الأمريكي‭ ‬بلينكن‭ ‬يزور‭ ‬الكيان‭ ‬الصهيوني‭. ‬بلينكن‭ ‬اجتمع‭ ‬بمجلس‭ ‬حرب‭ ‬العدو،‭ ‬وعمليا‭ ‬أعطاه‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لإنهاء‭ ‬الهدنة‭ ‬ولاستئناف‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬وذرا‭ ‬للرماد‭ ‬في‭ ‬العيون‭ ‬كما‭ ‬يقال‭ ‬دعا‭ ‬بلينكن‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬اتخاذ‭ ‬التدابير‭ ‬اللازمة‭ ‬لعدم‭ ‬إلحاق‭ ‬الأذى‭ ‬بالمدنيين‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‮»‬‭. ‬قال‭ ‬هذا‭ ‬وهو‭ ‬يعلم‭ ‬جيدا‭ ‬أنه‭ ‬ليست‭ ‬هناك‭ ‬أي‭ ‬تدابير‭ ‬في‭ ‬عرف‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني،‭ ‬ويعلم‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬لا‭ ‬يفعل‭ ‬إلا‭ ‬القتل‭ ‬الجماعي‭ ‬للمدنيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

في‭ ‬نفس‭ ‬الوقت‭ ‬تتحدث‭ ‬التقارير‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الكونجرس‭ ‬الأمريكي‭ ‬يبحث‭ ‬مشروعا،‭ ‬ليس‭ ‬بعيدا‭ ‬بالطبع‭ ‬عن‭ ‬دوائر‭ ‬الإدارة،‭ ‬بتهجير‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬عدة‭ ‬دول‭ ‬عربية‭ ‬وضرورة‭ ‬ممارسة‭ ‬ضغوط‭ ‬أمريكية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الدول‭ ‬لإجبارها‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬هذا‭.‬

وتتحدث‭ ‬تقارير‭ ‬أيضا‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬الإدارة‭ ‬الأمريكية‭ ‬تمارس‭ ‬بالفعل‭ ‬ضغوطا‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬لدفعها‭ ‬إلى‭ ‬قبول‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬يعلنه‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بضرورة‭ ‬القضاء‭ ‬على‭ ‬حماس‭ ‬وقبول‭ ‬الخطط‭ ‬المطروحة‭ ‬لمستقبل‭ ‬غزة‭.‬

نريد‭ ‬أن‭ ‬نقول‭ ‬إن‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬يتصور‭ ‬أن‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬تغير‭ ‬أو‭ ‬يراهن‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬التغير‭ ‬مخطئ‭. ‬أمريكا‭ ‬شريك‭ ‬أساسي‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬يشنها‭ ‬وفي‭ ‬السعي‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬الإجرامية‭ ‬الإرهابية‭ ‬التي‭ ‬يتصور‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحققها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬هدف‭ ‬تصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭ ‬بطرد‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬غزة‭.‬

وليس‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬جديد‭. ‬أمريكا‭ ‬هي‭ ‬الحامي‭ ‬الأول‭ ‬للكيان‭ ‬الصهيوني‭ ‬دوما‭ ‬وترضخ‭ ‬باستمرار‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬يريد‭.‬

لكن‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬مهم‭.‬

أمريكا‭ ‬هي‭ ‬الدولة‭ ‬الوحيدة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬إجبار‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬عدوانه‭ ‬إن‭ ‬أرادت‭ ‬ذلك‭. ‬لكنها‭ ‬لا‭ ‬تريد‭.‬

بعبارة‭ ‬أدق‭ ‬أمريكا‭ ‬لن‭ ‬تغير‭ ‬مواقفها‭ ‬ولن‭ ‬تمارس‭ ‬أي‭ ‬ضغوط‭ ‬على‭ ‬العدو‭ ‬إلا‭ ‬إذا‭ ‬دفعتها‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭. ‬فيما‭ ‬عدا‭ ‬هذا‭ ‬كل‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬تغير‭ ‬الموقف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬إلا‭ ‬لعبة‭ ‬مفضوحة‭.‬