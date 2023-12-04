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مقتل شخصين في الهند والمياه تغمر الطرق مع اقتراب إعصار ميتشونج

12/4/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) لقي‭ ‬شخصان‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬حتفهما‭ ‬وغرق‭ ‬مدرج‭ ‬طائرات‭ ‬بأحد‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬الهند‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة،‭ ‬بينما‭ ‬تأهبت‭ ‬ولايتان‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬لقدوم‭ ‬إعصار‭ ‬شديد‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يضربهما‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬القادمة‭. ‬وقال‭ ‬مكتب‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يصل‭ ‬إعصار‭ ‬ميتشونج‭ ‬إلى‭ ‬ساحل‭ ‬ولاية‭ ‬أندرا‭ ‬براديش‭ ‬جنوب‭ ‬الهند‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬مع‭ ‬رياح‭ ‬سرعتها‭ ‬بين‭ ‬90‭ ‬و100‭ ‬كيلومتر‭ ‬في‭ ‬الساعة،‭ ‬وقد‭ ‬تزيد‭ ‬إلى‭ ‬110‭ ‬كيلومترات‭. ‬وقال‭ ‬سي‭. ‬موجوكوماران‭ ‬المدير‭ ‬المشترك‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬بالولاية‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬شخصين‭ ‬لقيا‭ ‬حتفهما‭ ‬عندما‭ ‬انهار‭ ‬جدار‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬تشينجالباتو‭ ‬بولاية‭ ‬تاميل‭ ‬نادو‭ ‬المجاورة‭. ‬وفي‭ ‬تشيناي‭ ‬عاصمة‭ ‬تاميل‭ ‬نادو،‭ ‬وهي‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬الولاية‭ ‬ومركز‭ ‬رئيسي‭ ‬للإلكترونيات‭ ‬والتصنيع،‭ ‬جُرفت‭ ‬السيارات‭ ‬مع‭ ‬تدفق‭ ‬المياه‭ ‬عبر‭ ‬الشوارع‭. ‬وأوقف‭ ‬مطارها،‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬أكثر‭ ‬المطارات‭ ‬ازدحاما‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬عملياته‭ ‬أمس‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬الأحوال‭ ‬الجوية‭. ‬وعرضت‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬صورا‭ ‬لطائرات‭ ‬متوقفة‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬وقد‭ ‬غمرت‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬عجلاتها‭. ‬وقال‭ ‬شاهد‭ ‬من‭ ‬رويترز‭ ‬إن‭ ‬المياه‭ ‬غمرت‭ ‬عدة‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬المدينة،‭ ‬وانقطعت‭ ‬الكهرباء‭ ‬منذ‭ ‬الصباح‭ ‬مما‭ ‬استدعى‭ ‬ذكريات‭ ‬ديسمبر‭ ‬2015‭ ‬عندما‭ ‬لقي‭ ‬نحو‭ ‬290‭ ‬شخصا‭ ‬حتفهم‭ ‬بسبب‭ ‬فيضانات‭ ‬كارثية‭. ‬

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