مقتل شخصين في الهند والمياه تغمر الطرق مع اقتراب إعصار ميتشونج

مقتل شخصين في الهند والمياه تغمر الطرق مع اقتراب إعصار ميتشونج
التاريخ
12/4/2023 7:12:28 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) لقي شخصان على الأقل حتفهما وغرق مدرج طائرات بأحد أكثر المطارات ازدحاما في الهند بسبب الأمطار الغزيرة، بينما تأهبت ولايتان في جنوب البلاد أمس الاثنين لقدوم إعصار شديد من المرجح أن يضربهما خلال الساعات الأربع والعشرين القادمة. وقال مكتب الأرصاد الجوية إن من المتوقع أن يصل إعصار ميتشونج إلى ساحل ولاية أندرا براديش جنوب الهند صباح اليوم الثلاثاء مع رياح سرعتها بين 90 و100 كيلومتر في الساعة، وقد تزيد إلى 110 كيلومترات. وقال سي. موجوكوماران المدير المشترك لإدارة الكوارث بالولاية لرويترز إن شخصين لقيا حتفهما عندما انهار جدار بسبب الأمطار الغزيرة في منطقة تشينجالباتو بولاية تاميل نادو المجاورة. وفي تشيناي عاصمة تاميل نادو، وهي أكبر مدينة في الولاية ومركز رئيسي للإلكترونيات والتصنيع، جُرفت السيارات مع تدفق المياه عبر الشوارع. وأوقف مطارها، وهو أحد أكثر المطارات ازدحاما في الهند، عملياته أمس بسبب سوء الأحوال الجوية. وعرضت وسائل الإعلام صورا لطائرات متوقفة على الأرض وقد غمرت مياه الأمطار عجلاتها. وقال شاهد من رويترز إن المياه غمرت عدة مناطق في المدينة، وانقطعت الكهرباء منذ الصباح مما استدعى ذكريات ديسمبر 2015 عندما لقي نحو 290 شخصا حتفهم بسبب فيضانات كارثية.
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