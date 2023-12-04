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السجينة الإيرانية نرجس محمدي تعتزم مواصلة الاحتجاجات

12/4/2023 7:12:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) قالت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي،‭ ‬الناشطة‭ ‬الإيرانية‭ ‬الحائزة‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬للسلام،‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬سُربت‭ ‬من‭ ‬السجن‭ ‬المحتجزة‭ ‬فيه‭ ‬وبثها‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬التلفزيون‭ ‬السويدي‭ ‬إنها‭ ‬ستواصل‭ ‬نضالها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬دفعت‭ ‬حياتها‭ ‬ثمنا‭ ‬لذلك‭. ‬وتقضي‭ ‬نرجس‭ ‬عدة‭ ‬أحكام‭ ‬في‭ ‬سجن‭ ‬إيفين‭ ‬سيئ‭ ‬السمعة‭ ‬بطهران‭ ‬بتهم‭ ‬بينها‭ ‬نشر‭ ‬دعاية‭ ‬مناهضة‭ ‬للجمهورية‭ ‬الإسلامية‭. ‬وبحسب‭ ‬ما‭ ‬نقله‭ ‬التلفزيون‭ ‬السويدي،‭ ‬كتبت‭ ‬نرجس‭ ‬في‭ ‬رسالتها‭ ‬‮«‬لم‭ ‬ولن‭ ‬يوقفني‭ ‬السجن‭ ‬والتعذيب‭ ‬النفسي‭ ‬والحبس‭ ‬الانفرادي‭ ‬المستمر‭ ‬والأحكام‭ ‬المتتالية‭... ‬سأدافع‭ ‬عن‭ ‬الحرية‭ ‬والمساواة‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬حياتي‭ ‬الثمن‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬السويدي‭ ‬أن‭ ‬الرسالة‭ ‬كُتبت‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬أسئلة‭ ‬تم‭ ‬تهريبها‭ ‬إلى‭ ‬السجن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬وسطاء‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬عن‭ ‬تفاصيل‭. ‬وبدأت‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬إضرابا‭ ‬عن‭ ‬الطعام‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬قالت‭ ‬إن‭ ‬السجن‭ ‬تقاعس‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬رعاية‭ ‬طبية‭ ‬لها‭. ‬ووفقا‭ ‬للتعليقات‭ ‬الموجزة‭ ‬التي‭ ‬بثها‭ ‬التلفزيون‭ ‬السويدي‭ ‬والتي‭ ‬لم‭ ‬تقدم‭ ‬أي‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬حالتها‭ ‬الصحية‭ ‬قالت‭ ‬نرجس‭ ‬إنها‭ ‬تشتاق‭ ‬إلى‭ ‬ابنيها،‭ ‬كيانا‭ ‬وعلي،‭ ‬بشدة‭. ‬وكتبت‭ ‬‮«‬‭... ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأيام،‭ ‬عندما‭ ‬يتحدث‭ ‬السجناء‭ ‬الجدد‭ ‬عن‭ ‬زياراتهم‭... ‬مر‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬منذ‭ ‬أن‭ ‬رأيت‭ ‬أبنائي‮»‬‭. ‬وقالت‭ ‬كيانا‭ ‬للتلفزيون‭ ‬السويدي‭ ‬إن‭ ‬العائلة‭ ‬لم‭ ‬تتواصل‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬مع‭ ‬أمها‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬وتسعة‭ ‬أشهر‭. ‬وأضافت‭ ‬كيانا‭ (‬17‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬كنا‭ ‬نتحدث‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬حين‭ ‬لآخر،‭ ‬لكن‭ ‬ذلك‭ ‬توقف‮»‬‭. ‬

ووفقا‭ ‬لمؤسسة‭ ‬نوبل،‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬تقام‭ ‬احتفالات‭ ‬جائزة‭ ‬نوبل‭ ‬لهذا‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬10‭ ‬ديسمبر‭ ‬في‭ ‬أوسلو‭ ‬وستوكهولم‭ ‬وسيمثل‭ ‬نرجس‭ ‬محمدي‭ ‬ابنها‭ ‬وابنتها‭. ‬

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