في أجواء باردة.. قطار ركاب يعلق ساعات في نفق بدون تدفئة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬من‭ ‬الضروري‭ ‬أن‭ ‬يتوقف‭ ‬القطار‭ ‬السريع‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬سيتي‭ ‬إكسبريس‮»‬‭ ‬317‭ ‬المتجه‭ ‬من‭ ‬بروكسل‭ ‬إلى‭ ‬فرانكفورت‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ ‬بسبب‭ ‬صعوبات‭ ‬فنية،‭ ‬وفقا‭ ‬لمتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬البلجيكية‭. ‬وتوقف‭ ‬القطار‭ ‬في‭ ‬نفق‭ ‬سوماني‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬كيلومترا‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬الألمانية‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء‭ (‬1700‭ ‬بتوقيت‭ ‬جرينتش‭) ‬يوم‭ ‬الأحد‭.‬

وأبلغ‭ ‬الركاب‭ ‬عن‭ ‬جلوسهم‭ ‬وانتظارهم‭ ‬لساعات‭ ‬في‭ ‬عرباتهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬أصبحت‭ ‬فيه‭ ‬عربات‭ ‬القطار‭ ‬من‭ ‬الداخل‭ ‬أكثر‭ ‬برودة‭. ‬وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬الشركة‭ ‬الوطنية‭ ‬للسكك‭ ‬الحديدية‭ ‬البلجيكية‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬في‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬00‭:‬9‭ ‬مساء،‭ ‬تم‭ ‬سحب‭ ‬قطار‭ ‬‮«‬إنتر‭ ‬سيتي‭ ‬إكسبريس‮»‬‭ ‬الألماني‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬لييج‭ ‬البلجيكية‭.‬

ولم‭ ‬يقدم‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أي‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬حول‭ ‬سبب‭ ‬التوقف‭ ‬غير‭ ‬المقرر‭.

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