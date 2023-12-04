خالد بن حمد يصدر قرارا بشأن اشتراطات المعايير الفنية للخدمات والأنشطة التجارية الرياضية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وجاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬القرار‭ ‬انه‭ ‬وبعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري،‭ ‬المعدل‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬52‭) ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬وعلى‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015‭ ‬بشأن‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬126‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬المعدَّلة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬68‭) ‬لسنة‭ ‬2018،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بإنشاء‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬وعلى‭ ‬المرسوم‭ ‬رقم‭ (‬62‭) ‬لسنة‭ ‬2021‭ ‬بتنظيم‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة،‭ ‬فقد‭ ‬تقرر‭:‬

المادة‭ ‬الأولى

يُعتمَد‭ ‬دليل‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثانية

مع‭ ‬مراعاة‭ ‬أحكام‭ ‬قانون‭ ‬السجل‭ ‬التجاري‭ ‬الصادر‭ ‬بالمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬27‭) ‬لسنة‭ ‬2015،‭ ‬ولائحته‭ ‬التنفيذية‭ ‬الصادرة‭ ‬بالقرار‭ ‬رقم‭ (‬126‭) ‬لسنة‭ ‬2016،‭ ‬يُحظر‭ ‬مزاولة‭ ‬أي‭ ‬خدمة‭ ‬أو‭ ‬نشاط‭ ‬تجاري‭ ‬رياضي‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬موافقة‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬الواردة‭ ‬بالدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الثالثة

تفحص‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬طلب‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬والمستندات‭ ‬المرفقة‭ ‬بالطلب،‭ ‬ويجوز‭ ‬لها‭ ‬القيام‭ ‬بالآتي‭:‬

1-‭ ‬معاينة‭ ‬مكان‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬المراد‭ ‬ترخيصه‭ ‬للتحقق‭ ‬من‭ ‬استيفائه‭ ‬الاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭.‬

2-‭ ‬أن‭ ‬تطلب‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬القيد‭ ‬إجراء‭ ‬التعديلات‭ ‬اللازمة‭ ‬وفقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬المطلوبة‭.‬

المادة‭ ‬الرابعة

تُمنح‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬الرياضي‭ ‬ــ‭ ‬وفقاً‭ ‬لنوع‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬وطبيعته‭ ‬ـــ‭ ‬طبقاً‭ ‬للاشتراطات‭ ‬والمعايير‭ ‬الفنية‭ ‬للخدمات‭ ‬والأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية‭ ‬الواردة‭ ‬بالدليل‭ ‬المرافق‭ ‬لهذا‭ ‬القرار‭.‬

المادة‭ ‬الخامسة

ينشأ‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬الشئون‭ ‬القانونية‭ ‬والتراخيص‭ ‬بالهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬سجل‭ ‬تُقيد‭ ‬فيه‭ ‬بيانات‭ ‬الشركات‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬أو‭ ‬التجار‭ ‬طالبي‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمات‭ ‬أو‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬الرياضية،‭ ‬ويدون‭ ‬فيه‭ ‬البيانات‭ ‬الآتية‭:‬

1-اسم‭ ‬طالب‭ ‬الموافقة‭ ‬وما‭ ‬يثبت‭ ‬شخصيته‭ ‬وعنوانه‭.‬

2‭- ‬الاسم‭ ‬التجاري‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬مزاولة‭ ‬الخدمة‭ ‬أو‭ ‬النشاط‭ ‬التجاري‭ ‬والرياضي‭ ‬به،‭ ‬أو‭ ‬السمة‭ ‬التجارية‭.‬

3-‭ ‬نوع‭ ‬النشاط‭ ‬الذي‭ ‬يرغب‭ ‬بمزاولته‭.‬

4-عنوان‭ ‬المحل‭ ‬التجاري‭ ‬أو‭ ‬المنشأة‭.‬

5-‭ ‬اسم‭ ‬مدير‭ ‬المنشأة‭ (‬إن‭ ‬وجد‭).‬

6-‭ ‬تاريخ‭ ‬منح‭ ‬الموافقة‭ ‬في‭ ‬النظام‭ (‬إن‭ ‬وجدت‭).‬

7-‭ ‬أي‭ ‬بيانات‭ ‬أخرى‭ ‬تحددها‭ ‬الإدارة‭.‬