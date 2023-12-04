أحمد عيسى الأقرب لقيادة فريق النجمة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بات المدرب الوطني أحمد عيسى الأقرب لقيادة الفريق الأول بنادي النجمة لكرة القدم فيما تبقى من منافسات الموسم الرياضي 2024/2023.
ويأتي هذا الأمر بعدما وافقت إدارة نادي النجمة على قبول استقالة المدرب إسماعيل كرامي، الذي تقدم بها فور خسارة الفريق أمام البسيتين ضمن الجولة الثامنة من دوري ناصر بن حمد الممتاز.
وبحسب مصدر «أخبار الخليج الرياضي» أن نادي النجمة يمتلك أسماء عدة يتفاضل فيما بينها من أجل اختيار الأنسب مثل أحمد عيسى الذي شغر منصب المدرب المساعد لمنتخبنا في عهد سوزا والسوري هيثم جطل الذي درب فريق الأهلي بداية الموسم، إلا أن كفة المدرب أحمد عيسى هي الأرجح لخلافة إسماعيل كرامي في المرحلة المقبلة.
ويحتل فريق النجمة المركز الخامس على صعيد الدوري برصيد (12 نقطة) من 3 انتصارات و3 تعادلات وخسارتين، فيما خرج من بطولة كأس جلالة الملك المعظم من الدور التمهيدي أمام فريق الاتحاد.
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