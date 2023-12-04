أحمد عيسى الأقرب لقيادة فريق النجمة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‭ ‬بعدما‭ ‬وافقت‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬استقالة‭ ‬المدرب‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي،‭ ‬الذي‭ ‬تقدم‭ ‬بها‭ ‬فور‭ ‬خسارة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬البسيتين‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭.‬

وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬أن‭ ‬نادي‭ ‬النجمة‭ ‬يمتلك‭ ‬أسماء‭ ‬عدة‭ ‬يتفاضل‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬اختيار‭ ‬الأنسب‭ ‬مثل‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬الذي‭ ‬شغر‭ ‬منصب‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬سوزا‭ ‬والسوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭ ‬الذي‭ ‬درب‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬بداية‭ ‬الموسم،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬كفة‭ ‬المدرب‭ ‬أحمد‭ ‬عيسى‭ ‬هي‭ ‬الأرجح‭ ‬لخلافة‭ ‬إسماعيل‭ ‬كرامي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭.‬

ويحتل‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬الدوري‭ ‬برصيد‭ (‬12‭ ‬نقطة‭) ‬من‭ ‬3‭ ‬انتصارات‭ ‬و3‭ ‬تعادلات‭ ‬وخسارتين،‭ ‬فيما‭ ‬خرج‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬الاتحاد‭.‬