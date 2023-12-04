-->

Tuesday, 05 December 2023 04:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


في دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) المنامة يستعرض أمام الشمال ويتصدر

12/4/2023 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة

استعرض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬108/71‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وتصدر‭ ‬المنامة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬26/10‭)‬،‭ (‬18/20‭)‬،‭ (‬27/14‭)‬،‭ (‬37/27‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬ترافين‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭ ‬17‮
‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وقدم‭ ‬المنامة‭ ‬عرضا‭ ‬مميزا‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬وبسط‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬المنامة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الاماراتي‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬

MENAFN04122023000055011008ID1107534732

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث