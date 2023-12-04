في دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) المنامة يستعرض أمام الشمال ويتصدر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

استعرض‭ ‬فريق‭ ‬المنامة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬وحقق‭ ‬فوزا‭ ‬عريضا‭ ‬على‭ ‬منافسه‭ ‬الشمال‭ ‬القطري‭ ‬بنتيجة‭ ‬108/71‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمعهما‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬السلة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬بطولة‭ ‬دوري‭ ‬غرب‭ ‬آسيا‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ (‬السوبر‭ ‬ليغ‭) ‬عن‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭.‬

وتصدر‭ ‬المنامة‭ ‬الترتيب‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬رفع‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬انتصارين‭.‬

وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الفترات‭: (‬26/10‭)‬،‭ (‬18/20‭)‬،‭ (‬27/14‭)‬،‭ (‬37/27‭)‬،‭ ‬وبرز‭ ‬من‭ ‬المنامة‭ ‬أحمد‭ ‬سلمان‭ ‬رمضان‭ ‬بتسجيله‭ ‬24‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬ترافين‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬ومصطفى‭ ‬حسين‭ ‬19‭ ‬نقطة‭ ‬والامريكي‭ ‬توني‭ ‬فارمر‭ ‬17‮

‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬سير‭ ‬دومنيك‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬وعلي‭ ‬حسين‭ ‬8‭ ‬نقاط‭.‬

وقدم‭ ‬المنامة‭ ‬عرضا‭ ‬مميزا‭ ‬أمام‭ ‬جماهيره‭ ‬وبسط‭ ‬سيطرته‭ ‬على‭ ‬مجريات‭ ‬المباراة،‭ ‬وخصوصا‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬الذي‭ ‬تمكن‭ ‬فيه‭ ‬المنامة‭ ‬من‭ ‬توسيع‭ ‬الفارق‭ ‬الى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬نقطة‭.‬

وستكون‭ ‬مواجهة‭ ‬المنامة‭ ‬القادمة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬حينما‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬شباب‭ ‬أهلي‭ ‬دبي‭ ‬الاماراتي‭ ‬بتاريخ‭ ‬18‭ ‬ديسمبر‭ ‬الجاري‭.‬