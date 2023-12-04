في دوري غرب آسيا (السوبر ليغ) المنامة يستعرض أمام الشمال ويتصدر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تصوير - عبدالأمير السلاطنة
استعرض فريق المنامة حامل اللقب وحقق فوزا عريضا على منافسه الشمال القطري بنتيجة 108/71 وذلك في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس على صالة اتحاد السلة بأم الحصم ضمن الجولة الثانية من منافسات بطولة دوري غرب آسيا لكرة السلة (السوبر ليغ) عن منطقة الخليج.
وتصدر المنامة الترتيب في المجموعة الثانية بعد ان رفع رصيده إلى 4 نقاط من انتصارين.
وجاءت نتائج الفترات: (26/10)، (18/20)، (27/14)، (37/27)، وبرز من المنامة أحمد سلمان رمضان بتسجيله 24 نقطة والامريكي ترافين 20 نقطة ومصطفى حسين 19 نقطة والامريكي توني فارمر 17
نقطة ومواطنه سير دومنيك 11 نقطة وعلي حسين 8 نقاط.
وقدم المنامة عرضا مميزا أمام جماهيره وبسط سيطرته على مجريات المباراة، وخصوصا في الشوط الثاني الذي تمكن فيه المنامة من توسيع الفارق الى أكثر من 30 نقطة.
وستكون مواجهة المنامة القادمة في دبي حينما يحل ضيفا على فريق شباب أهلي دبي الاماراتي بتاريخ 18 ديسمبر الجاري.
MENAFN04122023000055011008ID1107534732
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.