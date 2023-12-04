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الهيئة العامة للرياضة وهيئة التشريع والرأي القانوني توقعان مذكرة إطار عمل

12/4/2023 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) بحضور‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وقعت‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬مذكرة‭ ‬إطار‭ ‬عمل‭ ‬للتنسيق‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وشهد‭ ‬توقيع‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬والمستشارة‭ ‬الشيخة‭ ‬مريم‭ ‬بنت‭ ‬عبدالوهاب‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭.‬

ووقع‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬د‭. ‬عبدالرحمن‭ ‬صادق‭ ‬عسكر‭ ‬ومن‭ ‬جانب‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬سعادة‭ ‬المستشار‭ ‬نواف‭ ‬عبدالله‭ ‬حمزة‭ ‬وتتضمن‭ ‬مذكرة‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬التنسيق‭ ‬والتعاون‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المشتركة‭ ‬وتبادل‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬الخدمات‭ ‬القانونية‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أكد‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬أهمية‭ ‬مذكرة‭ ‬إطار‭ ‬العمل‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬وهيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬القوانين‭ ‬والأنظمة‭ ‬والتشريعات‭ ‬القانونية‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬ركيزة‭ ‬أساسية‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬ولما‭ ‬تمثله‭ ‬القوانين‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬مهم‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬العلاقة‭ ‬بين‭ ‬الهيئة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأطراف‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬في‭ ‬المنظومة‭ ‬الرياضية‭.‬

وأشار‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬المذكرة‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬التشريعات‭ ‬والتعريف‭ ‬بالقوانين‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬الأنظمة‭ ‬والقوانين‭ ‬المحلية‭ ‬والدولية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستدامة‭ ‬وبناء‭ ‬منظومة‭ ‬رياضية‭ ‬تركز‭ ‬على‭ ‬أسس‭ ‬متينة‭ ‬من‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬الارتقاء‭ ‬بواقع‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مخرجاتها‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬الأصعدة‭ ‬والمستويات،‭ ‬مشيدا‭ ‬سموه‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تضطلع‭ ‬به‭ ‬هيئة‭ ‬التشريع‭ ‬والرأي‭ ‬القانوني‭ ‬في‭ ‬صياغة‭ ‬القوانين‭ ‬بمختلف‭ ‬قطاعات‭ ‬المملكة‭ ‬ومن‭ ‬بينها‭ ‬القطاع‭ ‬الرياضي‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬لجميع‭ ‬منتسبي‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬ومواصلة‭ ‬مسيرة‭ ‬النجاحات‭ ‬والإنجازات‭.‬

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