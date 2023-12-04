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إحالة ثلاثة آسيويين إلى المحاكمة اتجروا في 3 فتيات

12/4/2023 7:12:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) صرح‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬نيابة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أنجزت‭ ‬تحقيقاتها‭ ‬في‭ ‬واقعة‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإحالة‭ ‬ثلاثة‭ ‬متهمين‭ ‬آسيويين‭ ‬إلى‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية،‭ ‬وتحدد‭ ‬لنظرها‭ ‬جلسة‭ ‬لتاريخ‭ ‬12‭/‬12‭/‬2023م‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭.‬

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬ورود‭ ‬بلاغ‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الأولى‭ ‬بقيام‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬بمواقعتها‭ ‬بغير‭ ‬رضاها‭ ‬وخطفها‭ ‬وحجز‭ ‬حريتها‭ ‬وسرقتها‭ ‬بطريق‭ ‬الإكراه،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬بتنقيلها‭ ‬لاستغلالها‭ ‬في‭ ‬أمر‭ ‬غير‭ ‬مشروع‭ ‬وهو‭ ‬جبرها‭ ‬على‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تجنيه‭ ‬من‭ ‬عملها‭ ‬دون‭ ‬وجه‭ ‬حق،‭ ‬ولدى‭ ‬ضبط‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬تبين‭ ‬أن‭ ‬برفقته‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الثانية،‭ ‬والتي‭ ‬ثبت‭ ‬أنها‭ ‬ضحية‭ ‬اتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بغرض‭ ‬الاستغلال‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭.‬

وعليه‭ ‬وبمباشرة‭ ‬أعمال‭ ‬التحري‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالبشر‭ ‬وحماية‭ ‬الآداب‭ ‬العامة‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمباحث‭ ‬والأدلة‭ ‬الجنائية‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬الثاني‭ ‬والثالثة‭ ‬وهما‭ ‬أعوان‭ ‬المتهم‭ ‬الأول‭ ‬ولدى‭ ‬تفتيش‭ ‬مساكنهم‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬الثالثة‭ ‬وهي‭ ‬ضحية‭ ‬أخرى‭ ‬للاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬بغرض‭ ‬الاستغلال‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الدعارة‭.‬

وأشار‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬النيابة‭ ‬بأن‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬قد‭ ‬باشرت‭ ‬التحقيق‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬البلاغ،‭ ‬حيث‭ ‬استمعت‭ ‬إلى‭ ‬أقوال‭ ‬المجني‭ ‬عليهن،‭ ‬وأمرت‭ ‬بإيداعهن‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬الإيواء‭ ‬التابع‭ ‬للجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬لمكافحة‭ ‬الاتجار‭ ‬بالأشخاص‭ ‬كما‭ ‬ندبت‭ ‬الطبيب‭ ‬الشرعي‭ ‬لإجراء‭ ‬الكشف‭ ‬الطبي،‭ ‬وطلبت‭ ‬تحريات‭ ‬الشرطة‭ ‬والتي‭ ‬أكدت‭ ‬صحة‭ ‬الواقعة،‭ ‬واستمعت‭ ‬إلى‭ ‬مجريها،‭ ‬وأمرت‭ ‬بتفريغ‭ ‬هواتف‭ ‬المتهمين،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬أمرت‭ ‬بإحالتهم‭ ‬جميعاً‭ ‬إلى‭ ‬المحاكمة‭ ‬الجنائية‭.‬

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