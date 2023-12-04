حكم نهائي بالسجن 15 سنة لمتهم حاول قتل ابنه بمنشار

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬سماع‭ ‬جيران‭ ‬منزل‭ ‬الضحية‭ ‬لصراخ‭ ‬والدته‭ ‬وبكائها‭ ‬طلبا‭ ‬للنجدة‭ ‬والمساعدة‭ ‬حيث‭ ‬تجمعوا‭ ‬حولها‭ ‬فأخبرتهم‭ ‬بأن‭ ‬ابنها‭ ‬سيموت‭ ‬وأثناء‭ ‬ذلك‭ ‬خرج‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬محل‭ ‬سكنه‭ ‬وكان‭ ‬ملطخا‭ ‬بالدماء‭ ‬ويوجد‭ ‬جرح‭ ‬قطعي‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬اليسرى‭ ‬من‭ ‬وجهه‭ ‬وكان‭ ‬ينزف‭ ‬بغزارة،‭ ‬فقاموا‭ ‬بالاتصال‭ ‬برقم‭ ‬الطوارئ‭ ‬ونقل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬ووالدته‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الصحي‭ ‬بواسطة‭ ‬السيارة،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬حضر‭ ‬المتهم‭ ‬من‭ ‬خلف‭ ‬المبنى‭ ‬وأخبرها‭ ‬بأنه‭ ‬معترف‭ ‬وسيسلم‭ ‬نفسه‭ ‬إلى‭ ‬الشرطة‭ ‬فقامت‭ ‬بسؤاله‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬قيامه‭ ‬بذلك‭ ‬الفعل‭ ‬فأخبرها‭ ‬بأن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يتعاطى‭ ‬المخدرات‭ ‬وسلوكه‭ ‬غير‭ ‬قويم‭.‬

حيث‭ ‬قالت‭ ‬والدة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬إن‭ ‬علاقة‭ ‬المتهم‭ ‬بالمجني‭ ‬عليه‭ ‬غير‭ ‬جيدة‭ ‬لكون‭ ‬المتهم‭ ‬دائماً‭ ‬يفرض‭ ‬رأيه‭ ‬على‭ ‬المجني‭ ‬عليه،‭ ‬وإنه‭ ‬بيوم‭ ‬الواقعة‭ ‬عند‭ ‬حوالي‭ ‬الساعة‭ ‬الواحدة‭ ‬ظهراً‭ ‬طلبت‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الحضور‭ ‬لمدرسة‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لإخذهما‭ ‬وعند‭ ‬صعودهما‭ ‬إلى‭ ‬السيارة‭ ‬قام‭ ‬بسؤالها‭ ‬عن‭ ‬سبب‭ ‬حضورها‭ ‬لمدرسة‭ ‬ابنهما‭ ‬فأخبرته‭ ‬أنها‭ ‬ستبلغه‭ ‬حل‭ ‬وصولهم‭ ‬إلى‭ ‬مسكنهم،‭ ‬وهناك‭ ‬أخبرته‭ ‬أن‭ ‬إدارة‭ ‬المدرسة‭ ‬أبلغتها‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وآخرين‭ ‬يقومون‭ ‬بتدخين‭ ‬السجائر‭ ‬وعليه‭ ‬كانت‭ ‬المدرسة‭ ‬ستفصله‭ ‬نهائياً‭ ‬ولكنها‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬إقناعهم‭ ‬بفصله‭ ‬لمدة‭ ‬يومين‭ ‬فقط‭ ‬وطلبت‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬اتخاذ‭ ‬إجراء‭ ‬ضد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لمعاقبته‭ ‬فطلب‭ ‬منها‭ ‬الصبر‭ ‬لمدة‭ ‬يومين،‭ ‬وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬عصر‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬خرجت‭ ‬وكان‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬نائماً،‭ ‬وعند‭ ‬عودتها‭ ‬إلى‭ ‬مسكنها‭ ‬وفتح‭ ‬باب‭ ‬العمارة‭ ‬شاهدت‭ ‬المتهم‭ ‬خارج‭ ‬الشقة‭ ‬وملابسه‭ ‬ملطخة‭ ‬بالدماء‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خرج‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬الشقة‭ ‬وكان‭ ‬ملطخا‭ ‬بالدماء‭ ‬فقامت‭ ‬بالصراخ‭ ‬وطلبت‭ ‬النجدة‭.‬

وفي‭ ‬اعترافات‭ ‬المتهم‭ ‬في‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬أشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬يقوم‭ ‬دائما‭ ‬بإهانته‭ ‬ولا‭ ‬يستطع‭ ‬السيطرة‭ ‬عليه‭ ‬وقام‭ ‬بالاعتداء‭ ‬عليه‭ ‬سابقا،‭ ‬فحاول‭ ‬قتله‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بعد‭ ‬علمه‭ ‬بتدخينه‭ ‬للسجائر‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تراجع‭ ‬عن‭ ‬الواقعة‭ ‬رغما‭ ‬عن‭ ‬شراء‭ ‬منشار‭ ‬لتنفيذ‭ ‬الجريمة،‭ ‬وبعدها‭ ‬بفترة‭ ‬حاول‭ ‬مجددا‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة‭ ‬بعد‭ ‬مشاكل‭ ‬أخرى‭ ‬من‭ ‬المجني‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬وفي‭ ‬المنزل‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬تراجع‭ ‬مجددا‭ ‬املا‭ ‬في‭ ‬تعديل‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬لسلوكه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬وفي‭ ‬المرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وقبل‭ ‬الواقعة‭ ‬شهر‭ ‬بإهانة‭ ‬زوجته‭ ‬بعد‭ ‬صراخها‭ ‬عليه‭ ‬وضغطها‭ ‬عليه‭ ‬بسبب‭ ‬سوء‭ ‬سلوك‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬فقرر‭ ‬تنفيذ‭ ‬الجريمة‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬تهيأت‭ ‬الفرصة‭ ‬بتواجد‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬وحده‭ ‬في‭ ‬المنزل‭ ‬نائما‭ ‬نفذ‭ ‬جريمته‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬الأخير‭ ‬استيقظ‭ ‬اثناء‭ ‬محاولة‭ ‬قتله‭ ‬بالمنشار‭ ‬الذي‭ ‬اشتراه‭ ‬وأخفاه‭ ‬خصيصا‭ ‬لارتكاب‭ ‬جريمته‭. ‬

حيث‭ ‬وجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬الى‭ ‬المتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬2022‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬شرع‭ ‬في‭ ‬قتل‭ ‬ابنه‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬مع‭ ‬سبق‭ ‬الإصرار‭ ‬بأن‭ ‬بيت‭ ‬النية‭ ‬على‭ ‬قتله‭ ‬فأعد‭ ‬لذلك‭ ‬منشارين‭ ‬كهربائيين‭ ‬قام‭ ‬بشرائهما‭ ‬لقتله‭ ‬واخفاهما‭ ‬في‭ ‬مسكنه،‭ ‬وما‭ ‬إن‭ ‬سنحت‭ ‬له‭ ‬فرصة‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬أحد‭ ‬برفقتهما‭ ‬توجه‭ ‬اليه‭ ‬وهو‭ ‬نائم‭ ‬في‭ ‬غرفة‭ ‬نومه‭ ‬وحمل‭ ‬المنشار‭ ‬الكهربائي‭ ‬بكلتا‭ ‬يديه‭ ‬وقام‭ ‬بتشغيل‭ ‬منشار‭ ‬الكهربائي‭ ‬قاصداً‭ ‬بذلك‭ ‬قطع‭ ‬رقبته‭ ‬فأصاب‭ ‬وجهه‭ ‬بسبب‭ ‬استيقاظ‭ ‬وتحرك‭ ‬المجني‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬مكانه‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬أصر‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬المنشار‭ ‬الكهربائي‭ ‬على‭ ‬رقبته‭ ‬عدة‭ ‬مرات،‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬بسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادة‭ ‬المتهم‭ ‬فيه‭.‬