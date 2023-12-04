لعدم تنفيذه العقوبة.. رفض طعن نائب سابق على سجنه 8 سنوات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وتعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الأولى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬كان‭ ‬يملك‭ ‬صالة‭ ‬رياضية‭ ‬لكن‭ ‬وبسبب‭ ‬قلة‭ ‬المدخول‭ ‬وعدم‭ ‬قدرته‭ ‬على‭ ‬سداد‭ ‬الإيجارات،‭ ‬قرر‭ ‬القيام‭ ‬بحرق‭ ‬الصالة‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مبلغ‭ ‬التعويض‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬التأمين،‭ ‬وطلب‭ ‬من‭ ‬العامل‭ ‬الآسيوي‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬ملء‭ ‬دبات‭ ‬بترول‭ ‬وجلبها‭ ‬إلى‭ ‬الصالة‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬الواقعة‭ ‬ورد‭ ‬بلاغ‭ ‬إلى‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬باشتعال‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬رياضية،‭ ‬فتوجهت‭ ‬قوات‭ ‬الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إلى‭ ‬المكان‭ ‬وأخمدت‭ ‬الحريق،‭ ‬وأفادوا‭ ‬في‭ ‬تقريرهم‭ ‬بأن‭ ‬الحريق‭ ‬بفعل‭ ‬فاعل،‭ ‬كما‭ ‬قام‭ ‬طاقم‭ ‬مسرح‭ ‬الجريمة‭ ‬برفع‭ ‬العينات‭ ‬وذكر‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬البحث‭ ‬الجنائي‭ ‬أن‭ ‬الحريق‭ ‬مفتعل‭ ‬وناتج‭ ‬عن‭ ‬سكب‭ ‬البنزين‭ ‬وإيصال‭ ‬مصدر‭ ‬حراري‭ ‬به‭.‬

فتم‭ ‬إجراء‭ ‬تحريات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬نقيب‭ ‬شرطة،‭ ‬حيث‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أحد‭ ‬العمال‭ ‬الآسيويين‭ ‬والذي‭ ‬قرر‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬قد‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬جلب‭ ‬دبات‭ ‬بترول‭ ‬للصالة‭ ‬لاستخدامها‭ ‬في‭ ‬تشغيل‭ ‬مولد‭ ‬كهربائي‭ ‬قبل‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الواقعة،‭ ‬فاستعان‭ ‬بزميل‭ ‬آخر‭ ‬وجلبا‭ ‬البترول،‭ ‬ثم‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬المتهم‭ ‬كمية‭ ‬أخرى‭ ‬بعدها‭ ‬بأيام،‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬اليوم‭ ‬علم‭ ‬باشتعال‭ ‬حريق‭ ‬في‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭.‬

وقرر‭ ‬ابن‭ ‬صاحب‭ ‬العقار‭ ‬بأن‭ ‬المتهم‭ ‬رفض‭ ‬إخلاء‭ ‬المبنى‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬التعاقد‭ ‬فقام‭ ‬برفع‭ ‬دعوى‭ ‬إخلاء‭ ‬وبعد‭ ‬صدور‭ ‬الحكم‭ ‬حدث‭ ‬الحريق‭ ‬في‭ ‬الصالة‭.‬

وعلى‭ ‬الجانب‭ ‬الآخر‭ ‬قام‭ ‬النائب‭ ‬السابق‭ ‬صاحب‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬بالتواصل‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬التأمين‭ ‬طلباً‭ ‬لصرف‭ ‬مبلغ‭ ‬التأمين‭ ‬على‭ ‬الصالة‭ ‬والبالغ‭ ‬1‭.‬5‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬لكن‭ ‬الشركة‭ ‬طلبت‭ ‬تقديم‭ ‬بعض‭ ‬المستندات‭ ‬الخاصة‭ ‬بأسباب‭ ‬حدوث‭ ‬الحريق‭ ‬إلا‭ ‬أنه‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬البيانات‭ ‬للشركة‭ ‬والتي‭ ‬انتظرت‭ ‬تحقيقات‭ ‬الشرطة‭ ‬حول‭ ‬الحادث‭.‬

وأسندت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬للمتهم‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬أشعل‭ ‬عمداً‭ ‬حريقاً‭ ‬في‭ ‬العقار‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوك‭ ‬لصاحب‭ ‬العقار،‭ ‬كما‭ ‬أشعل‭ ‬حريقاً‭ ‬في‭ ‬المنقولات‭ ‬المملوكة‭ ‬له‭ ‬وللمجني‭ ‬عليه‭ ‬صاحب‭ ‬العقار،‭ ‬وقد‭ ‬أدى‭ ‬الحريق‭ ‬لإحداث‭ ‬أضرار‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬تعريض‭ ‬حياة‭ ‬الناس‭ ‬وأموالهم‭ ‬للخطر،‭ ‬وتهمة‭ ‬الشروع‭ ‬في‭ ‬الاستيلاء‭ ‬على‭ ‬المبلغ‭ ‬النقدي‭ ‬المبين‭ ‬بالأوراق‭ ‬والمملوك‭ ‬لشركة‭ ‬التأمين،‭ ‬بالاستعانة‭ ‬بطرق‭ ‬احتيالية،‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬حرق‭ ‬الصالة‭ ‬الرياضية‭ ‬الخاصة‭ ‬به،‭ ‬وقد‭ ‬خاب‭ ‬أثر‭ ‬الجريمة‭ ‬لسبب‭ ‬لا‭ ‬دخل‭ ‬لإرادته‭ ‬فيه‭ ‬وهو‭ ‬اكتشاف‭ ‬أمره‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬المبين‭.‬

فيما‭ ‬تعود‭ ‬تفاصيل‭ ‬الواقعة‭ ‬الثانية‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬أحد‭ ‬افراد‭ ‬الشرطة‭ ‬على‭ ‬واجب‭ ‬عمله‭ ‬وتلقى‭ ‬بلاغا‭ ‬يفيد‭ ‬بتواجد‭ ‬المتهم‭ ‬بمنطقة‭ ‬سند‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬الأخير‭ ‬هارب‭ ‬ومطلوب‭ ‬على‭ ‬ذمة‭ ‬قضايا‭ ‬جنائية،‭ ‬حيث‭ ‬توجه‭ ‬الشرطي‭ ‬لمكان‭ ‬البلاغ‭ ‬وشاهد‭ ‬شخصا‭ ‬بداخل‭ ‬سيارته‭ ‬بنيته‭ ‬الجسدية‭ ‬تشبه‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭.‬

وتوجه‭ ‬الشرطي‭ ‬إليه‭ ‬وطلب‭ ‬بطاقة‭ ‬هويته‭ ‬وما‭ ‬ان‭ ‬تحدث‭ ‬تأكد‭ ‬الشرطي‭ ‬أن‭ ‬ذلك‭ ‬الشخص‭ ‬هو‭ ‬المتهم‭ ‬الهارب،‭ ‬حيث‭ ‬ما‭ ‬لبث‭ ‬أن‭ ‬اعطى‭ ‬المتهم‭ ‬الشرطة‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬وانطلق‭ ‬بالسيارة‭ ‬بأقصى‭ ‬سرعة‭ ‬هاربا‭ ‬من‭ ‬المكان،‭ ‬وتبين‭ ‬أن‭ ‬البطاقة‭ ‬المقدمة‭ ‬هي‭ ‬بطاقة‭ ‬الهوية‭ ‬الخاصة‭ ‬بشقيق‭ ‬المتهم‭.‬