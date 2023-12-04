رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قطاع غزة: معاناة السكان ((لا تطاق))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) جنيف - الوكالات: وصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش أمس إلى قطاع غزة، مشددة على أن معاناة السكان في القطاع الفلسطيني «لا تطاق».
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب أن سبولياريتش ستزور المنطقة على عدة مراحل مع «زيارة متوقعة لإسرائيل خلال الأسابيع المقبلة».
وأكدت سبولياريتش عبر منصة «اكس»: «من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للذهاب إليه في غزة، ومع وجود حصار عسكري، لا توجد استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا».
وأصرت أيضا: «يجب إطلاق سراح الرهائن والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارتهم بأمان».
وأدى العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الى استشهاد أكثر من 15500 شخص معظمهم من المدنيين، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة بغزة الاحد.
وكانت هدنة مؤقتة دامت سبعة أيام بين 24 نوفمبر وديسمبر، أتاحت تبادل العشرات من الرهائن المحتجزين في قطاع غزة بأسرى فلسطينيين تعتقلهم إسرائيل، ودخول شاحنات مساعدات إنسانية من مصر إلى القطاع المدمر.
وقالت سبولياريتش في بيان إن الهدنة الأسبوع الماضي قدمت «درجة صغيرة من الراحة الإنسانية، ولمحة إيجابية للإنسانية عززت الآمال في جميع أنحاء العالم في إمكانية إيجاد طريق لتخفيف المعاناة».
وتابعت: «بوصفها جهة فاعلة محايدة، فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر على استعداد لدعم المزيد من الاتفاقيات الإنسانية التي من شأنها الحد من المعاناة والأسى».
وأكدت أن الهدف من زيارتها هو «تعزيز الجهود الرامية إلى تخفيف الوضع الإنساني اليائس».
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