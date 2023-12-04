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رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر من قطاع غزة: معاناة السكان ((لا تطاق))

12/4/2023 7:12:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ - ‬الوكالات‭: ‬وصلت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تطاق‮»‬‭.‬

وأعلنت‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬أن‭ ‬سبولياريتش‭ ‬ستزور‭ ‬المنطقة‭ ‬على‭ ‬عدة‭ ‬مراحل‭ ‬مع‭ ‬‮«‬زيارة‭ ‬متوقعة‭ ‬لإسرائيل‭ ‬خلال‭ ‬الأسابيع‭ ‬المقبلة‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬‭: ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المدنيين‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬للذهاب‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬حصار‭ ‬عسكري،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬استجابة‭ ‬إنسانية‭ ‬كافية‭ ‬ممكنة‭ ‬حاليا‮»‬‭.‬

وأصرت‭ ‬أيضا‭: ‬‮«‬يجب‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬الرهائن‭ ‬والسماح‭ ‬للجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬بزيارتهم‭ ‬بأمان‮»‬‭. ‬

وأدى‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الى‭ ‬استشهاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬15500‭ ‬شخص‭ ‬معظمهم‭ ‬من‭ ‬المدنيين،‭ ‬وفق‭ ‬آخر‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلنتها‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬بغزة‭ ‬الاحد‭. ‬

وكانت‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬دامت‭ ‬سبعة‭ ‬أيام‭ ‬بين‭ ‬24‭ ‬نوفمبر‭ ‬وديسمبر،‭ ‬أتاحت‭ ‬تبادل‭ ‬العشرات‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬المحتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬بأسرى‭ ‬فلسطينيين‭ ‬تعتقلهم‭ ‬إسرائيل،‭ ‬ودخول‭ ‬شاحنات‭ ‬مساعدات‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬مصر‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المدمر‭. ‬

وقالت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إن‭ ‬الهدنة‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬قدمت‭ ‬‮«‬درجة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الراحة‭ ‬الإنسانية،‭ ‬ولمحة‭ ‬إيجابية‭ ‬للإنسانية‭ ‬عززت‭ ‬الآمال‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬إمكانية‭ ‬إيجاد‭ ‬طريق‭ ‬لتخفيف‭ ‬المعاناة‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬بوصفها‭ ‬جهة‭ ‬فاعلة‭ ‬محايدة،‭ ‬فإن‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬لدعم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الإنسانية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬المعاناة‭ ‬والأسى‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬زيارتها‭ ‬هو‭ ‬‮«‬تعزيز‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬تخفيف‭ ‬الوضع‭ ‬الإنساني‭ ‬اليائس‮»‬‭.‬

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