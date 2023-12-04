استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) رام الله - (أ ف ب): استشهد فلسطينيان فجر أمس الاثنين برصاص إسرائيلي خلال عملية عسكرية للجيش في مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي الذي قال إنه كان يردّ على إطلاق نار استهدفه. وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية «استشهاد شابين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، واحتجاز جثمانيهما خلال عدوان على قلقيلية»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.
وأفاد الناطق باسم الشرطة الفلسطينية وكالة فرانس برس بإصابة ضابط شرطة كان متواجدا في المنطقة برصاصة في البطن نقل على أثرها إلى المستشفى في حالة وصفت بالمتوسطة. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «أحبط مقاتلو وحدة جدعون ومقاتلو الاحتياط والقوات الخاصة في الجيش بتوجيه من الشاباك مجموعة إرهابية أطلقت النار مرات عدة على قواتنا في قلقيلية».
وأضاف البيان: «قامت القوّات بملاحقة المطلوبين ووقع تبادل إطلاق النار قُتل خلاله إرهابيان اثنان وأصيب آخرون». وأشار البيان الى أن أحد القتيلين يدعى علاء نزال (29 عاما) وقد اتهمه بتنفيذ «عدة عمليات إطلاق نار»، وبـ«أنه يتلقى تمويلا لأنشطته من جهات إرهابية في الخارج».
وروى شهود من قلقيلية لوكالة فرانس برس أن قوة من المستعربين اقتحمت المدينة فجر الإثنين، وقتل الشابان بالقرب من مقر الشرطة الفلسطينية التابع للمدينة، وتم أخذ جثتيهما. وتمكّن السكان من التعرّف عليهما. في مخيم قلنديا للاجئين الفلسطينيين شمال القدس، جرح ستة أشخاص «خلال اقتحام قوات الاحتلال» للمخيم، بينها إصابتان بالرصاص الحي، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقال الجيش إنه اعتقل خلال عملياته التي طالت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية خلال الساعات الماضية «29 مطلوبا... بينهم خمسة ينتمون إلى حماس»، مشيرا إلى «مصادرة عشر قطع من السلاح». وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967 تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 250 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية. واعتقل الجيش الإسرائيلي في عملياته العسكرية المكثفة في الضفة الغربية أكثر من 3500 فلسطيني، وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
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