استشهاد فلسطينيين اثنين خلال عملية عسكرية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأفاد‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬الشرطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬بإصابة‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬برصاصة‭ ‬في‭ ‬البطن‭ ‬نقل‭ ‬على‭ ‬أثرها‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬في‭ ‬حالة‭ ‬وصفت‭ ‬بالمتوسطة‭. ‬وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬بيان‭: ‬‮«‬أحبط‭ ‬مقاتلو‭ ‬وحدة‭ ‬جدعون‭ ‬ومقاتلو‭ ‬الاحتياط‭ ‬والقوات‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬بتوجيه‭ ‬من‭ ‬الشاباك‭ ‬مجموعة‭ ‬إرهابية‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬على‭ ‬قواتنا‭ ‬في‭ ‬قلقيلية‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬البيان‭: ‬‮«‬قامت‭ ‬القوّات‭ ‬بملاحقة‭ ‬المطلوبين‭ ‬ووقع‭ ‬تبادل‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬قُتل‭ ‬خلاله‭ ‬إرهابيان‭ ‬اثنان‭ ‬وأصيب‭ ‬آخرون‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬البيان‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬أحد‭ ‬القتيلين‭ ‬يدعى‭ ‬علاء‭ ‬نزال‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬وقد‭ ‬اتهمه‭ ‬بتنفيذ‭ ‬‮«‬عدة‭ ‬عمليات‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‮»‬،‭ ‬وبـ«أنه‭ ‬يتلقى‭ ‬تمويلا‭ ‬لأنشطته‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬إرهابية‭ ‬في‭ ‬الخارج‮»‬‭.‬

وروى‭ ‬شهود‭ ‬من‭ ‬قلقيلية‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬أن‭ ‬قوة‭ ‬من‭ ‬المستعربين‭ ‬اقتحمت‭ ‬المدينة‭ ‬فجر‭ ‬الإثنين،‭ ‬وقتل‭ ‬الشابان‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مقر‭ ‬الشرطة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬التابع‭ ‬للمدينة،‭ ‬وتم‭ ‬أخذ‭ ‬جثتيهما‭. ‬وتمكّن‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬التعرّف‭ ‬عليهما‭. ‬في‭ ‬مخيم‭ ‬قلنديا‭ ‬للاجئين‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬شمال‭ ‬القدس،‭ ‬جرح‭ ‬ستة‭ ‬أشخاص‭ ‬‮«‬خلال‭ ‬اقتحام‭ ‬قوات‭ ‬الاحتلال‮»‬‭ ‬للمخيم،‭ ‬بينها‭ ‬إصابتان‭ ‬بالرصاص‭ ‬الحي،‭ ‬وفق‭ ‬جمعية‭ ‬الهلال‭ ‬الأحمر‭ ‬الفلسطيني‭. ‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬إنه‭ ‬اعتقل‭ ‬خلال‭ ‬عملياته‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬أنحاء‭ ‬متفرقة‭ ‬من‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الماضية‭ ‬‮«‬29‭ ‬مطلوبا‭... ‬بينهم‭ ‬خمسة‭ ‬ينتمون‭ ‬إلى‭ ‬حماس‮»‬،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مصادرة‭ ‬عشر‭ ‬قطع‭ ‬من‭ ‬السلاح‮»‬‭. ‬وتشهد‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬التي‭ ‬تحتلها‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬تصاعدا‭ ‬في‭ ‬التوترات‭ ‬منذ‭ ‬اندلاع‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

ومنذ‭ ‬ذلك‭ ‬التاريخ،‭ ‬قتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬فلسطينيا‭ ‬بنيران‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أو‭ ‬مستوطنين‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬الضفة،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تفيد‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬الفلسطينية‭. ‬واعتقل‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬المكثفة‭ ‬في‭ ‬الضفة‭ ‬الغربية‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬3500‭ ‬فلسطيني،‭ ‬وفق‭ ‬بيانات‭ ‬نادي‭ ‬الأسير‭ ‬الفلسطيني‭. ‬