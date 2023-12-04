بوتين يزور الإمارات والسعودية الأسبوع الحالي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) موسكو - رويترز: نقلت قناة شوت الإخبارية الروسية أمس عن يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله إن بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع. ويأتي إعلان الزيارة بعدما وافق تحالف أوبك+، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا.
ونقلت قناة شوت عن أوشاكوف قوله إن بوتين سيتوجه إلى الإمارات أولا ثم إلى السعودية حيث سيجري محادثات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال أوشاكوف: «أتمنى أن تكون المحادثات مفيدة جدا ونعتبرها في غاية الأهمية».
ولم يسافر بوتين إلى الخارج إلا نادرا في السنوات الأخيرة واقتصرت زيارته على بلدان معظمها من دول الاتحاد السوفيتي السابق. وآخر زيارة له لدولة خارج هذه البلدان كانت للصين في أكتوبر.
وبخلاف التعاون في أوبك+، يحرص بوتين على دعم دول الخليج في إطار مساعيه لبناء تحالفات عالمية مع دول غير غربية من أجل إظهار ما يقول إنه فشل الولايات المتحدة وحلفائها في عزل روسيا بالعقوبات المفروضة عليها بسبب الحرب في أوكرانيا.
MENAFN04122023000055011008ID1107534725
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.