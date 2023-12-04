بوتين يزور الإمارات والسعودية الأسبوع الحالي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ونقلت‭ ‬قناة‭ ‬شوت‭ ‬عن‭ ‬أوشاكوف‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬بوتين‭ ‬سيتوجه‭ ‬إلى‭ ‬الإمارات‭ ‬أولا‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬سيجري‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭. ‬

وقال‭ ‬أوشاكوف‭: ‬‮«‬أتمنى‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬المحادثات‭ ‬مفيدة‭ ‬جدا‭ ‬ونعتبرها‭ ‬في‭ ‬غاية‭ ‬الأهمية‮»‬‭.‬

ولم‭ ‬يسافر‭ ‬بوتين‭ ‬إلى‭ ‬الخارج‭ ‬إلا‭ ‬نادرا‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬واقتصرت‭ ‬زيارته‭ ‬على‭ ‬بلدان‭ ‬معظمها‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي‭ ‬السابق‭. ‬وآخر‭ ‬زيارة‭ ‬له‭ ‬لدولة‭ ‬خارج‭ ‬هذه‭ ‬البلدان‭ ‬كانت‭ ‬للصين‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وبخلاف‭ ‬التعاون‭ ‬في‭ ‬أوبك‭+‬،‭ ‬يحرص‭ ‬بوتين‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مساعيه‭ ‬لبناء‭ ‬تحالفات‭ ‬عالمية‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬غير‭ ‬غربية‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬إظهار‭ ‬ما‭ ‬يقول‭ ‬إنه‭ ‬فشل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها‭ ‬في‭ ‬عزل‭ ‬روسيا‭ ‬بالعقوبات‭ ‬المفروضة‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭.‬