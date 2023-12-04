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في إطار نهجه الرقمي السبّاق وجهوده نحو تعزيز التجربة المصرفية..((السلام)) يطرح خدمة رقمية جديدة

12/4/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) في‭ ‬إطار‭ ‬رحلته‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي،‭ ‬أعلن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬طرحه‭ ‬لخدمة‭ ‬رقمية‭ ‬جديدة‭ ‬تتيح‭ ‬للزبائن‭ ‬الحاليين‭ ‬إمكانية‭ ‬إضافة‭ ‬تمويل‭ ‬جديد‭ ‬على‭ ‬تمويلاتهم‭ ‬الشخصية‭ ‬القائمة،‭ ‬وذلك‭ ‬بشكل‭ ‬فوري‭ ‬وميسر‭ ‬عبر‭ ‬التطبيق‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروع‭ ‬البنك‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تماشيًا‭ ‬مع‭ ‬جهود‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬الدؤوبة‭ ‬لتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مبتكرة‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬نهجه‭ ‬الرقمي‭ ‬الذي‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬الزبائن‭. ‬يتوافق‭ ‬طرح‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬مع‭ ‬المبدأ‭ ‬التوجيهي‭ ‬المعتمد‭ ‬ضمن‭ ‬الهوية‭ ‬المؤسسية‭ ‬لبنك‭ ‬السلام‭: ‬‮«‬الرقمنة‭ ‬أساس‭ ‬عملنا‮»‬،‭ ‬والذي‭ ‬يُشكّل‭ ‬دافعًا‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬مصرفية‭ ‬متطورة‭ ‬وفعّالة‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الزبائن‭ ‬وتثري‭ ‬رحلتهم‭ ‬المصرفية‭.‬

ويُشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخدمة‭ ‬المبتكرة‭ ‬متاحة‭ ‬لجميع‭ ‬مستخدمي‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬خطوات‭ ‬رقمية‭ ‬مبسطة‭ ‬وسهلة‭ ‬للتقديم،‭ ‬مع‭ ‬ميزة‭ ‬احتساب‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬لمبلغ‭ ‬التمويل‭ ‬الإضافي‭ ‬وفق‭ ‬الالتزامات‭ ‬المالية‭ ‬لكل‭ ‬زبون‭.‬

وبهذه‭ ‬المناسبة،‭ ‬صرّح‭ ‬محمد‭ ‬بوحجي‭ ‬رئيس‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬نتبنى‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬نهجاً‭ ‬رقمياً‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الزبائن‭ ‬المصرفية‭ ‬ومنحهم‭ ‬تجربة‭ ‬مميزة‭ ‬لعلاقة‭ ‬دائمة‭ ‬تتميز‭ ‬بالراحة‭ ‬والبساطة‭ ‬والكفاءة،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يجعلنا‭ ‬نستمر‭ ‬في‭ ‬طرح‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬التي‭ ‬تبسط‭ ‬إجراءاتهم‭ ‬ومعاملتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬بمواكبة‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬التكنولوجية‭ ‬المتطورة‭. ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق،‭ ‬قمنا‭ ‬بتوفير‭ ‬خدمة‭ ‬تجديد‭ ‬التمويلات‭ ‬الشخصية‭ ‬رقميًا‭ ‬بخطوات‭ ‬مبسطة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬زيارة‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬فروعنا‭. ‬ونحن‭ ‬نعد‭ ‬زبائننا‭ ‬بالاستمرار‭ ‬بتقديم‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬مميزة‭ ‬ليس‭ ‬لتسهيل‭ ‬معاملاتهم‭ ‬المصرفية‭ ‬فحسب،‭ ‬بل‭ ‬لتيسير‭ ‬حياتهم‭ ‬اليومية‭ ‬أيضًا‮»‬‭.‬

الجدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أن‭ ‬بنك‭ ‬السلام‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تقديم‭ ‬مجموعة‭ ‬منوعة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والمنتجات‭ ‬المبتكرة‭ ‬والحلول‭ ‬المخصصة‭ ‬المتوافرة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المنصات‭. ‬وتميز‭ ‬تطبيق‭ ‬البنك‭ ‬بخدمات‭ ‬حصرية‭ ‬كخدمة‭ ‬‮«‬اشتر‭ ‬الآن‭ ‬وادفع‭ ‬لاحقًا‮»‬،‭ ‬وخدمة‮
«‬احصل‭ ‬على‭ ‬راتبك‭ ‬قبل‭ ‬موعده‮»‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬الأهداف‮»‬،‭ ‬وخدمة‭ ‬‮«‬حوّل‭ ‬راتبك‭ ‬للسلام‮»‬،‭ ‬وميزة‭ ‬‮«‬تحدي‭ ‬الفلس‮»‬‭. ‬

للمزيد‭ ‬من‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬منتجات‭ ‬وخدمات‭ ‬بنك‭ ‬السلام،‭ ‬يرجى‭ ‬زيارة‭ ‬الموقع‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ >‭.‬ alsalambank ‭.‬ com ،‭ ‬أو‭ ‬التواصل‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ ‬الواتساب‭ ‬الخاص‭ ‬بالبنك‭ ‬على‭ ‬الرقم‭ ‬17005500،‭ ‬أو‭ ‬حجز‭ ‬موعد‭ ‬في‭ ‬الفرع‭ ‬الافتراضي‭ ‬عبر‭ ‬تطبيق‭ .‬ Skiplino

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