في إطار نهجه الرقمي السبّاق وجهوده نحو تعزيز التجربة المصرفية..((السلام)) يطرح خدمة رقمية جديدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) في إطار رحلته نحو تعزيز التحول الرقمي، أعلن بنك السلام طرحه لخدمة رقمية جديدة تتيح للزبائن الحاليين إمكانية إضافة تمويل جديد على تمويلاتهم الشخصية القائمة، وذلك بشكل فوري وميسر عبر التطبيق من دون الحاجة إلى زيارة أي من فروع البنك.
تأتي هذه الخطوة تماشيًا مع جهود بنك السلام الدؤوبة لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة مستوحاة من نهجه الرقمي الذي يرتكز على الزبائن. يتوافق طرح هذه الخدمة مع المبدأ التوجيهي المعتمد ضمن الهوية المؤسسية لبنك السلام: «الرقمنة أساس عملنا»، والذي يُشكّل دافعًا لتقديم خدمات مصرفية متطورة وفعّالة تلبي تطلعات الزبائن وتثري رحلتهم المصرفية.
ويُشار إلى أن هذه الخدمة المبتكرة متاحة لجميع مستخدمي تطبيق البنك عن طريق خطوات رقمية مبسطة وسهلة للتقديم، مع ميزة احتساب الحد الأقصى لمبلغ التمويل الإضافي وفق الالتزامات المالية لكل زبون.
وبهذه المناسبة، صرّح محمد بوحجي رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بنك السلام قائلاً: «نتبنى في بنك السلام نهجاً رقمياً لتلبية احتياجات الزبائن المصرفية ومنحهم تجربة مميزة لعلاقة دائمة تتميز بالراحة والبساطة والكفاءة، وهو ما يجعلنا نستمر في طرح الحلول المبتكرة التي تبسط إجراءاتهم ومعاملتهم المصرفية بمواكبة أحدث التقنيات التكنولوجية المتطورة. ومن هذا المنطلق، قمنا بتوفير خدمة تجديد التمويلات الشخصية رقميًا بخطوات مبسطة من دون الحاجة إلى زيارة أي من فروعنا. ونحن نعد زبائننا بالاستمرار بتقديم منتجات وخدمات مميزة ليس لتسهيل معاملاتهم المصرفية فحسب، بل لتيسير حياتهم اليومية أيضًا».
الجدير بالذكر أن بنك السلام تمكن من تقديم مجموعة منوعة من الخدمات والمنتجات المبتكرة والحلول المخصصة المتوافرة في مختلف المنصات. وتميز تطبيق البنك بخدمات حصرية كخدمة «اشتر الآن وادفع لاحقًا»، وخدمة
«احصل على راتبك قبل موعده»، وخدمة «الأهداف»، وخدمة «حوّل راتبك للسلام»، وميزة «تحدي الفلس».
للمزيد من المعلومات حول منتجات وخدمات بنك السلام، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني >. alsalambank . com ، أو التواصل عبر تطبيق الواتساب الخاص بالبنك على الرقم 17005500، أو حجز موعد في الفرع الافتراضي عبر تطبيق . Skiplino
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