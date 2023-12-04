بنــــــك البحــريــن الـــوطنــــي يحضــــر مـؤتمــر الأطــراف ((COP28)) في دبــي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أعلن بنك البحرين الوطني (
NBB ) مشاركة وفد من البنك في مؤتمر الأطراف «
COP 28»، الذي يعقد بمدينة إكسبو دبي.
وترأس عثمان أحمد الرئيس التنفيذي للمجموعة وفد بنك البحرين الوطني الذي شمل عددا من أعضاء الإدارة التنفيذية وبعضا من المسؤولين في البنك. وخلال الدورة الـ28 من المؤتمر المرموق سيجتمع الوفد مع نظرائهم من القطاع وخبراء تغيّر المناخ والدبلوماسيين الدوليين لتعزيز التواصل ومناقشة القضايا الملحة المتعلقة بالحد من انبعاثات الكربون. كما سيتم تسليط الضوء على جهود البنك الرامية إلى دعم مساعي المملكة لتصدر مجال الاستدامة والاقتصاد الأخضر عن طريق تنفيذ مختلف المبادرات والمشاريع التي تعزز من أداء الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )). وستتم الإشارة أيضًا إلى جهود القطاع المالي المعنية بتطبيق أفضل الممارسات العالمية المتوافقة مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )) علاوة على تعزيز ثقافة الاستدامة بين أصحاب المصلحة.
ويشارك أعضاء وفد بنك البحرين الوطني في سلسلة من المحادثات والحلقات النقاشية المتعلقة بالاستدامة وكيفية دمجها ضمن القطاع المصرفي، حيث قدم عبدالرحيم عبدالحميد مساعد أول للمجموعة ومسؤول الاستدامة في بنك البحرين الوطني عرضا تقديميا حول «رحلة الاستدامة لبنك البحرين الوطني» في جناح البحرين خلال اليوم المخصص للتمويل - التجارة - المساواة بين الجنسين - المسؤولية؛ حيث استعرض إنجازات بنك البحرين الوطني على مر السنين، واستراتيجية وإطار الاستدامة الخاص به ومكانة بنك البحرين الوطني في السوق وتأثيراته الملموسة وإنجازاته ومعالمه.
ويستمر بنك البحرين الوطني في اتباع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )) ودمجها عبر كافة عملياته، والالتزام بالعمل مع أصحاب المصلحة والشركاء لتطوير ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات ESG )) الحالية على مدى الأعوام القادمة.
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