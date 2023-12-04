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بنــــــك البحــريــن الـــوطنــــي يحضــــر مـؤتمــر الأطــراف ((COP28)) في دبــي

12/4/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ (‬ NBB ‭) ‬مشاركة‭ ‬وفد‭ ‬من‭ ‬البنك‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬‮«‬ COP 28‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬بمدينة‭ ‬إكسبو‭ ‬دبي‭.‬

وترأس‭ ‬عثمان‭ ‬أحمد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمجموعة‭ ‬وفد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬الذي‭ ‬شمل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬الإدارة‭ ‬التنفيذية‭ ‬وبعضا‭ ‬من‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬البنك‭. ‬وخلال‭ ‬الدورة‭ ‬الـ28‭ ‬من‭ ‬المؤتمر‭ ‬المرموق‭ ‬سيجتمع‭ ‬الوفد‭ ‬مع‭ ‬نظرائهم‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬وخبراء‭ ‬تغيّر‭ ‬المناخ‭ ‬والدبلوماسيين‭ ‬الدوليين‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬ومناقشة‭ ‬القضايا‭ ‬الملحة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالحد‭ ‬من‭ ‬انبعاثات‭ ‬الكربون‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬جهود‭ ‬البنك‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬مساعي‭ ‬المملكة‭ ‬لتصدر‭ ‬مجال‭ ‬الاستدامة‭ ‬والاقتصاد‭ ‬الأخضر‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تنفيذ‭ ‬مختلف‭ ‬المبادرات‭ ‬والمشاريع‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)). ‬وستتم‭ ‬الإشارة‭ ‬أيضًا‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬القطاع‭ ‬المالي‭ ‬المعنية‭ ‬بتطبيق‭ ‬أفضل‭ ‬الممارسات‭ ‬العالمية‭ ‬المتوافقة‭ ‬مع‭ ‬معايير‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)) ‬علاوة‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقافة‭ ‬الاستدامة‭ ‬بين‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭.‬

ويشارك‭ ‬أعضاء‭ ‬وفد‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬المحادثات‭ ‬والحلقات‭ ‬النقاشية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالاستدامة‭ ‬وكيفية‭ ‬دمجها‭ ‬ضمن‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬حيث‭ ‬قدم‭ ‬عبدالرحيم‭ ‬عبدالحميد‭ ‬مساعد‭ ‬أول‭ ‬للمجموعة‭ ‬ومسؤول‭ ‬الاستدامة‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬عرضا‭ ‬تقديميا‭ ‬حول‭ ‬‮«‬رحلة‭ ‬الاستدامة‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‮»‬‭ ‬في‭ ‬جناح‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬اليوم‭ ‬المخصص‭ ‬للتمويل‭ - ‬التجارة‭ - ‬المساواة‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ - ‬المسؤولية؛‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬إنجازات‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬مر‭ ‬السنين،‭ ‬واستراتيجية‭ ‬وإطار‭ ‬الاستدامة‭ ‬الخاص‭ ‬به‭ ‬ومكانة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬وتأثيراته‭ ‬الملموسة‭ ‬وإنجازاته‭ ‬ومعالمه‭.‬

ويستمر‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬اتباع‭ ‬مبادئ‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)) ‬ودمجها‭ ‬عبر‭ ‬كافة‭ ‬عملياته،‭ ‬والالتزام‭ ‬بالعمل‭ ‬مع‭ ‬أصحاب‭ ‬المصلحة‭ ‬والشركاء‭ ‬لتطوير‭ ‬ممارسات‭ ‬الحوكمة‭ ‬البيئية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬وحوكمة‭ ‬الشركات‭ ‬ ESG ‭)) ‬الحالية‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬القادمة‭.‬

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