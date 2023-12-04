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وفد المجلس الأسترالي يتفقّد جاهزية مجمع السلمانية في الحصول على الاعتماد الأسترالي

12/4/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبلت‭ ‬الدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وفداً‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الاسترالي‭ ‬لمعايير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الدولية،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬يقوم‭ ‬بها‭ ‬لتفقّد‭ ‬جاهزية‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الاسترالي‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬بيّنت‭ ‬الجلاهمة‭ ‬حرص‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬على‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬الاسترالي‭ ‬لكونه‭ ‬يمثل‭ ‬عملية‭ ‬تقييم‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬هيئة‭ ‬تقييم‭ ‬خارجية‭ ‬مستقلة‭ ‬لتقدير‭ ‬مدى‭ ‬توافق‭ ‬المنشأة‭ ‬الصحية‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬الموضوعة‭ ‬مسبقًا‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬هيئة‭ ‬الاعتماد،‭ ‬ويكمن‭ ‬الهدف‭ ‬الأساسي‭ ‬للاعتماد‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أنظمة‭ ‬وإجراءات‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمة‭ ‬لتطوير‭ ‬جودة‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية،‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحسين‭ ‬النتيجة‭ ‬المرجوة‭ ‬من‭ ‬العلاج‭.‬

وأوضحت‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تقييم‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة‭ ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬بصورة‭ ‬دورية‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مؤسسات‭ ‬دولية‭ ‬وعالمية‭ ‬عريقة‭ ‬بهدف‭ ‬مواصلة‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬العلاجية‭ ‬واستدامتها،‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬استمرار‭ ‬حصول‭ ‬كافة‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬بالمملكة‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬وأكفأ‭ ‬مستوى‭ ‬من‭ ‬خدمات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬الشاملة‭ ‬وفقاً‭ ‬لأعلى‭ ‬المعايير‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬الجودة‭ ‬والسلامة‭ ‬والتميز‭.‬

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