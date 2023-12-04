وفد المجلس الأسترالي يتفقّد جاهزية مجمع السلمانية في الحصول على الاعتماد الأسترالي

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- Akhbar Al Khaleej) استقبلت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وفداً من المجلس الاسترالي لمعايير الرعاية الصحية الدولية، وذلك في إطار الزيارة التي يقوم بها لتفقّد جاهزية مجمع السلمانية الطبي في الحصول على الاعتماد الاسترالي.
وفي هذا الإطار بيّنت الجلاهمة حرص المستشفيات الحكومية على الحصول على الاعتماد الاسترالي لكونه يمثل عملية تقييم تقوم بها هيئة تقييم خارجية مستقلة لتقدير مدى توافق المنشأة الصحية مع المعايير الموضوعة مسبقًا من قبل هيئة الاعتماد، ويكمن الهدف الأساسي للاعتماد في تطوير أنظمة وإجراءات تقديم الخدمة لتطوير جودة خدمات الرعاية الصحية، وبالتالي تحسين النتيجة المرجوة من العلاج.
وأوضحت الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذه الخطوة تؤكد أهمية تقييم الخدمات الصحية المقدمة في مجمع السلمانية الطبي بصورة دورية من قبل مؤسسات دولية وعالمية عريقة بهدف مواصلة تطوير الخدمات العلاجية واستدامتها، وبما يضمن استمرار حصول كافة المواطنين والمقيمين بالمملكة على أعلى وأكفأ مستوى من خدمات الرعاية الصحية الشاملة وفقاً لأعلى المعايير الدولية في الجودة والسلامة والتميز.
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