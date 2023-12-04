اجتماع مرتقب بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة التوافقات حول مبادئ الدعم الحكومي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وخلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬أشادت‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لإعادة‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬للمواطنين‭ ‬بالتعاون‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬تبديه‭ ‬الحكومة‭ ‬برئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬لتحقيق‭ ‬اللجنة‭ ‬أهدافها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبادل‭ ‬المعلومات‭ ‬ووجهات‭ ‬النظر‭ ‬لضمان‭ ‬وصول‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬مستحقيه‭ ‬وفق‭ ‬أفضل‭ ‬المبادئ‭ ‬والآليات‭ ‬التي‭ ‬تضمن‭ ‬الاستخدام‭ ‬الأمثل‭ ‬للموارد،‭ ‬وبما‭ ‬يحقق‭ ‬تطلعات‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

وأشارت‭ ‬اللجنة‭ ‬إلى‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬مرتقب‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬لمناقشة‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬توافقات‭ ‬بشأن‭ ‬مبادئ‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للمواطنين‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود،‭ ‬مؤكدةً‭ ‬أهمية‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التنسيقية‭ ‬المستمرة‭ ‬المنعقدة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬ممثلي‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي،‭ ‬وكذلك‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الاجتماعات‭ ‬المشتركة‭ ‬مع‭ ‬الحكومة،‭ ‬والتي‭ ‬تتطلع‭ ‬إلى‭ ‬صياغة‭ ‬مبادئ‭ ‬مشتركة‭ ‬مدروسة‭ ‬تضمن‭ ‬كفاءة‭ ‬نظام‭ ‬الدعم‭ ‬الموجه‭ ‬للمواطنين‭.‬

وواصل‭ ‬ممثلو‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬في‭ ‬اللجنة‭ ‬المشتركة‭ ‬لإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬مناقشة‭ ‬مبادئ‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬تم‭ ‬التوصل‭ ‬إليه‭ ‬من‭ ‬توافقات‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬للمواطنين‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬المستحقين‭ ‬للدعم‭ ‬واستدامته‭.‬