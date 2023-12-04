اجتماع مرتقب بين السلطة التشريعية والحكومة لمناقشة التوافقات حول مبادئ الدعم الحكومي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) عقد ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي اجتماعًا مشتركًا صباح أمس، برئاسة النائب عبدالنبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، وجمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بحضور أعضاء هيئة مكتب المجلسين الممثلين لأعضاء السلطة التشريعية في اللجنة المشتركة.
وخلال الاجتماع أشادت اللجنة المشتركة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للمواطنين بالتعاون المتواصل الذي تبديه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق اللجنة أهدافها من خلال تبادل المعلومات ووجهات النظر لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه وفق أفضل المبادئ والآليات التي تضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وبما يحقق تطلعات الوطن والمواطن.
وأشارت اللجنة إلى عقد اجتماع مرتقب مع الحكومة لمناقشة ما تم التوصل إليه من توافقات بشأن مبادئ الدعم الموجه للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، مؤكدةً أهمية الاجتماعات التنسيقية المستمرة المنعقدة على مستوى ممثلي مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي، وكذلك على مستوى الاجتماعات المشتركة مع الحكومة، والتي تتطلع إلى صياغة مبادئ مشتركة مدروسة تضمن كفاءة نظام الدعم الموجه للمواطنين.
وواصل ممثلو مجلسي الشورى والنواب في اللجنة المشتركة لإعادة هيكلة الدعم الحكومي مناقشة مبادئ توجيه الدعم بناء على ما تم التوصل إليه من توافقات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يحقق العيش الكريم للمواطنين ذوي الدخل المحدود المستحقين للدعم واستدامته.
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