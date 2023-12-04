رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بإنجازات الحقل الطبي النوعية في البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور سعد بن سعود آل فهيد رئيس جامعة الخليج العربي الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية والدكتورة مريم عذبي الجلاهمة الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية والدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والدكتورة رجاء السيد حسن اليوسف نائب الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية، بمناسبة تعيينهم في مناصبهم الجديدة.
وفي مستهل اللقاء أعرب الدكتور آل فهيد عن خالص التهاني والتبريكات للجميع بمناسبة نيلهم الثقة الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، والمساهمة في تحقيق المزيد من المكتسبات والإنجازات في الحقل الطبي في مملكة البحرين الغالية، ومواصلة السعي الحثيث لتعزيز التواصل البناء والشراكة المجتمعية بين جميع المؤسسات والهيئات الصحية وبين جامعة الخليج العربي بما يصب في تحسين جودة الخدمات الصحية وتعزيز استدامتها، مؤكداً أن الخدمات الصحية في المملكة تمتد لمسيرة عريقة وحافلة بالنجاحات والإنجازات التي تستحق الإشادة والتقدير.
وقال الدكتور آل فهيد خلال اللقاء: «تسخر جامعة الخليج العربي كل إمكانيات وطاقاتها البشرية والمادية لخدمة القطاع الصحي في البحرين وباقي دول الخليج العربي، وبإمكانها دائما رفد النظام الصحي بالبحوث والاستشارات والتدريب، من اجل تعضيد عملية التعليم الطبي والتدريب لطلبة كلية الطب والعلوم الطبية، وإيجاد الحلول المبتكرة للقضايا والمشكلات الصحية في البحرين ودول المنطقة»، معرباً عن ترحيبه بالتعاون البحثي المشترك والسعي الدائم إلى البناء على العلاقات الوثيقة بين المستشفيات الحكومية وجامعة الخليج العربي».
ومن جانبه ثمّن الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية الدعم الكبير الذي يحظى به القطاع الطبي من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي يعد داعمًا محوريًا لاستمرارية تطوير منظومة الخدمات الصحية في مملكة البحرين، مشيداً بالدور الذي تقوم به جامعة الخليج العربي في الارتقاء بمخرجات التعليم والتدريب الصحي الطبي في دول المنطقة، وبالإنجازات النوعية التي حققتها الجامعة في مجال البحث العلمي وتدريب الأطباء والكوادر الطبية، مؤكداً المضي في تعميق الشراكة ودعم الجهود الرامية إلى مواصلة ارتقاء القطاع الطبي في مملكة البحرين.
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