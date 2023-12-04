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رئيس جامعة الخليج العربي يشيد بإنجازات الحقل الطبي النوعية في البحرين

12/4/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭ ‬استقبل‭ ‬الدكتور‭ ‬سعد‭ ‬بن‭ ‬سعود‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬رئيس‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والدكتورة‭ ‬مريم‭ ‬عذبي‭ ‬الجلاهمة‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والدكتور‭ ‬أحمد‭ ‬محمد‭ ‬الأنصاري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬والدكتورة‭ ‬رجاء‭ ‬السيد‭ ‬حسن‭ ‬اليوسف‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للمستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬بمناسبة‭ ‬تعيينهم‭ ‬في‭ ‬مناصبهم‭ ‬الجديدة‭.‬

وفي‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء‭ ‬أعرب‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬عن‭ ‬خالص‭ ‬التهاني‭ ‬والتبريكات‭ ‬للجميع‭ ‬بمناسبة‭ ‬نيلهم‭ ‬الثقة‭ ‬الملكية‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬متمنيًا‭ ‬لهم‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والسداد،‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬المكتسبات‭ ‬والإنجازات‭ ‬في‭ ‬الحقل‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الغالية،‭ ‬ومواصلة‭ ‬السعي‭ ‬الحثيث‭ ‬لتعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬البناء‭ ‬والشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬بين‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬والهيئات‭ ‬الصحية‭ ‬وبين‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬وتعزيز‭ ‬استدامتها،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬تمتد‭ ‬لمسيرة‭ ‬عريقة‭ ‬وحافلة‭ ‬بالنجاحات‭ ‬والإنجازات‭ ‬التي‭ ‬تستحق‭ ‬الإشادة‭ ‬والتقدير‭.‬

وقال‭ ‬الدكتور‭ ‬آل‭ ‬فهيد‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭: ‬‮«‬تسخر‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬كل‭ ‬إمكانيات‭ ‬وطاقاتها‭ ‬البشرية‭ ‬والمادية‭ ‬لخدمة‭ ‬القطاع‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وباقي‭ ‬دول‭ ‬الخليج‭ ‬العربي،‭ ‬وبإمكانها‭ ‬دائما‭ ‬رفد‭ ‬النظام‭ ‬الصحي‭ ‬بالبحوث‭ ‬والاستشارات‭ ‬والتدريب،‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تعضيد‭ ‬عملية‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬والتدريب‭ ‬لطلبة‭ ‬كلية‭ ‬الطب‭ ‬والعلوم‭ ‬الطبية،‭ ‬وإيجاد‭ ‬الحلول‭ ‬المبتكرة‭ ‬للقضايا‭ ‬والمشكلات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬معرباً‭ ‬عن‭ ‬ترحيبه‭ ‬بالتعاون‭ ‬البحثي‭ ‬المشترك‭ ‬والسعي‭ ‬الدائم‭ ‬إلى‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬العلاقات‭ ‬الوثيقة‭ ‬بين‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮»‬‭. ‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬ثمّن‭ ‬الشيخ‭ ‬هشام‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬الدعم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬يحظى‭ ‬به‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬والمتابعة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬داعمًا‭ ‬محوريًا‭ ‬لاستمرارية‭ ‬تطوير‭ ‬منظومة‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬مشيداً‭ ‬بالدور‭ ‬الذي‭ ‬تقوم‭ ‬به‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬بمخرجات‭ ‬التعليم‭ ‬والتدريب‭ ‬الصحي‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬دول‭ ‬المنطقة،‭ ‬وبالإنجازات‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬حققتها‭ ‬الجامعة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬وتدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬والكوادر‭ ‬الطبية،‭ ‬مؤكداً‭ ‬المضي‭ ‬في‭ ‬تعميق‭ ‬الشراكة‭ ‬ودعم‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬ارتقاء‭ ‬القطاع‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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