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الملكية للأعمال الإنسانية تنظم منتداها السنوي تحت شعار ((حكايتي))

12/4/2023 7:12:22 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تحت‭ ‬رعاية‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬نظمت‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬منتداها‭ ‬السنوي‭ ‬السابع‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بفندق‭ ‬ The ‭ ‬ Art ‭ ‬بأمواج‭ ‬بمشاركة‭ ‬نُخبة‭ ‬من‭ ‬المُتحدثين‭ ‬والمختصين‭ ‬وأصحاب‭ ‬التجارب‭ ‬الحياتية‭ ‬المُلهمة‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬البحرين‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬والحكايات‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬بمشاركة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬بلغت‭ ‬450‭ ‬مشاركًا‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الدولة‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭ ‬وطلبة‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانوية‭ ‬بالمدارس‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاصة‭.‬


وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬تقدم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بخالص‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬وامتنانه‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬الرئيس‭ ‬الفخري‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬على‭ ‬دعمه‭ ‬ورعايته‭ ‬المستمرة‭ ‬لمختلف‭ ‬برامج‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المنتديات‭ ‬السنوية‭ ‬التي‭ ‬تحرص‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬بحضور‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬والمختصين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬وخارجها‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬المساهمة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسة‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬وتنفيذ‭ ‬برامجها‭ ‬وتبادل‭ ‬التجارب‭ ‬المثرية‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬المؤسسة‭. ‬

وبيّن‭ ‬سموه‭ ‬أن‭ ‬مشاركة‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬التجارب‭ ‬الحياتية‭ ‬المُلهمة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬التي‭ ‬سبقت‭ ‬المنتدى‭ ‬تؤكد‭ ‬الرغبة‭ ‬المُلحة‭ ‬في‭ ‬تميز‭ ‬أصحاب‭ ‬هذه‭ ‬التجارب‭ ‬وحرصهم‭ ‬على‭ ‬توثيق‭ ‬تجاربهم‭ ‬الواقعية‭ ‬للأجيال،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬اعتزازه‭ ‬بهذه‭ ‬الحكايات‭ ‬المُلهمة‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬الجميع‭ ‬في‭ ‬الحياة‭ ‬وفي‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن،‭ ‬مُقدراً‭ ‬المشاركات‭ ‬الجميلة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬التجارب‭ ‬المُثرية‭ ‬من‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬ودولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬مُشيداً‭ ‬بالجهود‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬بذلها‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬المسابقة‭ ‬والمنتدى‭ ‬ولجنة‭ ‬المسابقة‭ ‬لإبرازها‭ ‬بهذه‭ ‬الصورة‭ ‬الجميلة‭ ‬والمُشرفة‭.‬

بدأ‭ ‬المنتدى‭ ‬بالسلام‭ ‬الملكي‭ ‬وتلاوة‭ ‬آيات‭ ‬من‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وعرض‭ ‬فيلم‭ ‬يبرز‭ ‬مراحل‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬بذلت‭ ‬في‭ ‬الإعداد‭ ‬والتنفيذ‭ ‬لمسابقة‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬ألقى‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬بن‭ ‬عبدالله‭ ‬القطان‭ ‬نائب‭ ‬راعي‭ ‬الحفل‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬كلمة‭ ‬ثمّن‭ ‬فيها‭ ‬الدعم‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬لدن‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬لبرامج‭ ‬المؤسسة،‭ ‬والمساندة‭ ‬المستمرة‭ ‬من‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬والتشجيع‭ ‬المستمر‭ ‬من‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬الذي‭ ‬يحرص‭ ‬على‭ ‬رعاية‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬سنوياً‭ ‬ويؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬إبراز‭ ‬مختلف‭ ‬أفكاره‭ ‬وتوصياته‭ ‬لتكون‭ ‬واقعاً‭ ‬ملموساً‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬المؤسسة‭. ‬

وأوضح‭ ‬فضيلته‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬طوال‭ ‬مسيرتها‭ ‬الإنسانية‭ ‬والاجتماعية‭ ‬تحرص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناشط‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬إلى‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬الفاعلة‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع،‭ ‬وإلى‭ ‬إشراك‭ ‬الجميع‭ ‬بلا‭ ‬استثناء‭ ‬في‭ ‬صنع‭ ‬برامجها‭ ‬وأفكارها‭ ‬وتنفيذها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع،‭ ‬وما‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬إلا‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬صور‭ ‬المبادرات‭ ‬المجتمعية‭ ‬التي‭ ‬تطرحها‭ ‬المؤسسة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطتها‭ ‬السنوية‭ ‬ضمن‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬الآفاق‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬وأفراد‭ ‬المجتمع‭ ‬ليكونوا‭ ‬عناصر‭ ‬فاعلة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬رؤى‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬البعيد‭. ‬

وفي‭ ‬كلمته‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬أكد‭ ‬الدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمؤسسة‭ ‬الملكية‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬حريصة‭ ‬كل‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬هذا‭ ‬المنتدى‭ ‬الوطني‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يبرز‭ ‬المكانة‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬المؤسسة‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬المحلي‭ ‬والخارجي‭ ‬ورسالتها‭ ‬النبيلة‭ ‬التي‭ ‬تؤكد‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬المجتمعية‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

وبيّن‭ ‬أن‭ ‬المؤسسة‭ ‬حرصت‭ ‬على‭ ‬اختيار‭ ‬عنوان‭ ‬مسابقة‭ ‬ومنتدى‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬لتعرض‭ ‬قصص‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬إبراز‭ ‬تحدياتهم‭ ‬ونجاحاتهم‭ ‬للمجتمع،‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬إنشاء‭ ‬محتوى‭ ‬ثمين‭ ‬لحكايات‭ ‬جميلة‭ ‬ستسعى‭ ‬المؤسسة‭ ‬لتخليدها‭ ‬في‭ ‬كتاب‭ ‬خاص‭ ‬سيرى‭ ‬النور‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭ ‬بإذن‭ ‬الله‭ ‬تعالى،‭ ‬وتأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬دور‭ ‬مؤسسات‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬تبني‭ ‬الشخصيات‭ ‬الحياتية‭ ‬المُلهمة‭ ‬ودعمها‭ ‬لإبراز‭ ‬دورها‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬المجتمع،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أهمية‭ ‬غرس‭ ‬قيم‭ ‬التحدي‭ ‬والكفاح‭ ‬والتميز‭ ‬في‭ ‬أجيال‭ ‬المستقبل‭ ‬وإبراز‭ ‬القدوات‭ ‬الواقعية‭ ‬لتكون‭ ‬لهم‭ ‬طريقاً‭ ‬للتميز‭ ‬والنجاح‭.‬

بعدها‭ ‬تم‭ ‬استعراض‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬التجارب‭ ‬والقصص‭ ‬الحياتية‭ ‬المُلهمة‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬المتحدثين‭ ‬من‭ ‬داخل‭ ‬المملكة‭ ‬ودول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون،‭ ‬والحكايات‭ ‬الفائزة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭. ‬بعدها‭ ‬قامت‭ ‬أشواق‭ ‬بوعلي‭ ‬عضوة‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬بإعلان‭ ‬نتائج‭ ‬الترتيب‭ ‬النهائي‭ ‬للحكايات‭ ‬التي‭ ‬تأهلت‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬في‭ ‬المسابقة،‭ ‬حيث‭ ‬فاز‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬1500‭ ‬دينار‭ ‬عائشة‭ ‬إبراهيم‭ ‬أحمد‭ ‬الحمر‭ ‬عن‭ ‬حكايتها‭ ‬‮«‬نعم‭ ‬أنا‭ ‬أقدر‮»‬،‭ ‬وجاء‭ ‬حكيم‭ ‬عمر‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬1000‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬حكايته‭ ‬‮«‬أنا‭ ‬مُميز‮»‬،‭ ‬ومحسن‭ ‬عبدالرزاق‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬محمد‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬بجائزة‭ ‬قدرها‭ ‬500‭ ‬دينار‭ ‬عن‭ ‬حكايته‭ ‬‮«‬من‭ ‬العتمة‭ ‬إلى‭ ‬النور‮»‬،‭ ‬فيما‭ ‬حصلت‭ ‬تسع‭ ‬حكايات‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬قدرها‭ ‬300‭ ‬دينار‭.‬

وقام‭ ‬فضيلة‭ ‬الشيخ‭ ‬عدنان‭ ‬القطان‭ ‬والدكتور‭ ‬مصطفى‭ ‬السيد‭ ‬بتكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬‮«‬حكايتي‮»‬‭ ‬الذين‭ ‬بلغ‭ ‬عددهم‭ ‬12‭ ‬مُشاركاً‭ ‬ممن‭ ‬تأهلوا‭ ‬للمرحلة‭ ‬النهائية‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬تكريم‭ ‬جميع‭ ‬المُتحدثين‭ ‬في‭ ‬المنتدى‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬المسابقة‭ ‬والجهات‭ ‬الراعية‭ ‬للمنتدى‭.‬

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