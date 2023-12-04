((ألبا)) تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تغطية- زينب علي
تصوير- محمد عبدالله
أقامت شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) فعالية لتكريم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر 2023 في قاعة الواحة بالشركة، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي علي البقالي.
وشهدت الفعالية حضور عدد من أعضاء مجلس النواب – النائب زينب عبدالأمير، والنائب إيمان شويطر، والنائب د.مريم الظاعن، والنائب لولوة الرميحي، والنائب جليلة علوي السيد، والنائب مريم الصايغ؛ إلى جانب عضو مجلس إدارة شركة البا هالة مفيز؛ والمدير العام للشؤون المالية بشركة ممتلكات البحرين القابضة سهى كارزون؛ ومستشار التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للمرأة المهندسة رنا أحمد خليفة؛ وعدد من الصحفيات بالمؤسسات الإعلامية المحلية.
بدوره صرح الرئيس التنفيذي علي البقالي قائلًا: «تحرص شركة ألمنيوم البحرين ش.م.ب. (البا) على الاحتفاء بالمرأة البحرينية وتقدير جهودها طوال العام، ونفخر بالدور البارز والفعال للمرأة العاملة في البا حيث تشغل العديد من المناصب في كافة الدوائر والأقسام الهامة سواء تلك المرتبطة بعملية إنتاج الألمنيوم أو الأخرى المساندة كالمشتريات والتسويق وغيرها».
وأضاف البقالي: «نفخر بأن نسبة الموظفات في المناصب الإشرافية والقيادية بالشركة تبلغ اليوم 41 % من إجمالي القوى العاملة النسائية بالشركة».
وأشاد البقالي بمساهمات موظفات الشركة وقام بتقديم الهدايا التذكارية لهن، كما شهد الحفل تكريمًا خاصًا لتسع موظفات تقديرًا لخدمتهن الطويلة والتي امتدت لأكثر من عشرين عامًا في الشركة.
جدير بالذكر تُعد البا من أحد أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم
وذلك من خلال إنتاجها الذي يتجاوز 1.6 مليون طن متري سنويًا (2022)، وتفخر الشركة بسجل حافل من التميز على مدى أكثر من 50 عامًا في كافة جوانب العمليات التشغيلية والسلامة والبيئة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وتعتبر البا واحدة من كبرى الشركات في مملكة البحرين، حيث تقوم الشركة بتصنيع منتجات الألمنيوم عالية الجودة، في شكل منتجات معيارية وأخرى ذات قيمة مضافة، وتصديرها إلى أكثر من 240 عميلاً حول العالم عبر مكاتب مبيعاتها في أوروبا (زيورخ) وآسيا (هونغ كونغ وسنغافورة) والشركة التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أن البا مدرجة في كل من بورصة البحرين وسوق لندن للأوراق المالية، والمساهمون فيها هم كل من شركة ممتلكات البحرين القابضة ش.م.ب. (مقفلة) (69.38 % )، وشركة سابك للاستثمارات الصناعية (20.62 % )، والجمهور العام (10 % ).
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