((ألبا)) تكرم موظفاتها بمناسبة يوم المرأة البحرينية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

تصوير‭- ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬





أقامت‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬فعالية‭ ‬لتكريم‭ ‬موظفاتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬يوم‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬يوم‭ ‬الإثنين‭ ‬الموافق‭ ‬4‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬الواحة‭ ‬بالشركة،‭ ‬وذلك‭ ‬بحضور‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭.‬

وشهدت‭ ‬الفعالية‭ ‬حضور‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬ – النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير،‭ ‬والنائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر،‭ ‬والنائب‭ ‬د‭.‬مريم‭ ‬الظاعن،‭ ‬والنائب‭ ‬لولوة‭ ‬الرميحي،‭ ‬والنائب‭ ‬جليلة‭ ‬علوي‭ ‬السيد،‭ ‬والنائب‭ ‬مريم‭ ‬الصايغ؛‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬شركة‭ ‬البا‭ ‬هالة‭ ‬مفيز؛‭ ‬والمدير‭ ‬العام‭ ‬للشؤون‭ ‬المالية‭ ‬بشركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬سهى‭ ‬كارزون؛‭ ‬ومستشار‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬بالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للمرأة‭ ‬المهندسة‭ ‬رنا‭ ‬أحمد‭ ‬خليفة؛‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬الصحفيات‭ ‬بالمؤسسات‭ ‬الإعلامية‭ ‬المحلية‭.‬

بدوره‭ ‬صرح‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬علي‭ ‬البقالي‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬تحرص‭ ‬شركة‭ ‬ألمنيوم‭ ‬البحرين‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬البا‭) ‬على‭ ‬الاحتفاء‭ ‬بالمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬وتقدير‭ ‬جهودها‭ ‬طوال‭ ‬العام،‭ ‬ونفخر‭ ‬بالدور‭ ‬البارز‭ ‬والفعال‭ ‬للمرأة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬البا‭ ‬حيث‭ ‬تشغل‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الدوائر‭ ‬والأقسام‭ ‬الهامة‭ ‬سواء‭ ‬تلك‭ ‬المرتبطة‭ ‬بعملية‭ ‬إنتاج‭ ‬الألمنيوم‭ ‬أو‭ ‬الأخرى‭ ‬المساندة‭ ‬كالمشتريات‭ ‬والتسويق‭ ‬وغيرها‮»‬‭.‬







وأضاف‭ ‬البقالي‭: ‬‮«‬نفخر‭ ‬بأن‭ ‬نسبة‭ ‬الموظفات‭ ‬في‭ ‬المناصب‭ ‬الإشرافية‭ ‬والقيادية‭ ‬بالشركة‭ ‬تبلغ‭ ‬اليوم‭ ‬41 % ‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬القوى‭ ‬العاملة‭ ‬النسائية‭ ‬بالشركة‮»‬‭. ‬

وأشاد‭ ‬البقالي‭ ‬بمساهمات‭ ‬موظفات‭ ‬الشركة‭ ‬وقام‭ ‬بتقديم‭ ‬الهدايا‭ ‬التذكارية‭ ‬لهن،‭ ‬كما‭ ‬شهد‭ ‬الحفل‭ ‬تكريمًا‭ ‬خاصًا‭ ‬لتسع‭ ‬موظفات‭ ‬تقديرًا‭ ‬لخدمتهن‭ ‬الطويلة‭ ‬والتي‭ ‬امتدت‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬الشركة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬تُعد‭ ‬البا‭ ‬من‭ ‬أحد‭ ‬أكبر‭ ‬مصاهر‭ ‬الألمنيوم‭ ‬في‭ ‬العالم‭

‬وذلك‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنتاجها‭ ‬الذي‭ ‬يتجاوز‭ ‬1.6‭ ‬مليون‭ ‬طن‭ ‬متري‭ ‬سنويًا‭ (‬2022‭)‬،‭ ‬وتفخر‭ ‬الشركة‭ ‬بسجل‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬التميز‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬عامًا‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬جوانب‭ ‬العمليات‭ ‬التشغيلية‭ ‬والسلامة‭ ‬والبيئة‭ ‬والتنمية‭ ‬الاجتماعية‭ ‬والاقتصادية‭.‬

وتعتبر‭ ‬البا‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬كبرى‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬حيث‭ ‬تقوم‭ ‬الشركة‭ ‬بتصنيع‭ ‬منتجات‭ ‬الألمنيوم‭ ‬عالية‭ ‬الجودة،‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬منتجات‭ ‬معيارية‭ ‬وأخرى‭ ‬ذات‭ ‬قيمة‭ ‬مضافة،‭ ‬وتصديرها‭ ‬إلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬240‭ ‬عميلاً‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬عبر‭ ‬مكاتب‭ ‬مبيعاتها‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ (‬زيورخ‭) ‬وآسيا‭ (‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬وسنغافورة‭) ‬والشركة‭ ‬التابعة‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬كما‭ ‬أن‭ ‬البا‭ ‬مدرجة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بورصة‭ ‬البحرين‭ ‬وسوق‭ ‬لندن‭ ‬للأوراق‭ ‬المالية،‭ ‬والمساهمون‭ ‬فيها‭ ‬هم‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬ممتلكات‭ ‬البحرين‭ ‬القابضة‭ ‬ش‭.‬م‭.‬ب‭. (‬مقفلة‭) (‬69.38 % ‭)‬،‭ ‬وشركة‭ ‬سابك‭ ‬للاستثمارات‭ ‬الصناعية‭ (‬20.62 % ‭)‬،‭ ‬والجمهور‭ ‬العام‭ (‬10 % ‭).‬