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قمة مجلس التعاون تبحث اليوم في الدوحة العدوان الصهيوني على غزة وملفات التكامل

12/4/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تستضيف‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬المقررة‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وعقد‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬اجتماع‭ ‬وزراء‭ ‬خارجية‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ158‭ ‬التحضيرية‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬القمة‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ44‭ ‬المقرر‭ ‬عقدها‭ ‬اليوم‭. ‬وناقش‭ ‬الاجتماع‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال‭ ‬والقضايا‭ ‬المعنية‭ ‬بدعم‭ ‬وتعزيز‭ ‬مسيرة‭ ‬العمل‭ ‬الخليجي‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬البنود‭ ‬المدرجة‭ ‬كذلك‭ ‬من‭ ‬مواضيع‭ ‬تتعلق‭ ‬بالتطورات‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭ ‬الراهنة‭ ‬التي‭ ‬سيتم‭ ‬رفعها‭ ‬إلى‭ ‬القادة‭ ‬في‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬التطورات‭ ‬الخطيرة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬والانتهاكات‭ ‬المستمرة‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭ ‬ومقدساتها‭. ‬وتنعقد‭ ‬الدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬الخليجي‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬استثنائية‭ ‬على‭ ‬المستويين‭ ‬الإقليمي‭ ‬والدولي؛‭ ‬وينتظر‭ ‬أن‭ ‬تتناول‭ ‬أبرز‭ ‬الملفات‭ ‬الملحة‭ ‬إقليميا‭ ‬ودوليا،‭ ‬في‭ ‬مقدمتها‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ملفات‭ ‬أخرى‭ ‬اقتصادية‭ ‬وسياسية‭ ‬وأمنية،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الموضوع‭ ‬الأبرز‭ ‬وهو‭ ‬تعزيز‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭ ‬وزيادة‭ ‬التنسيق‭ ‬بينها،‭ ‬وبلورة‭ ‬رؤية‭ ‬خليجية‭ ‬موحدة‭ ‬تجاه‭ ‬مختلف‭ ‬القضايا‭ ‬الإقليمية‭ ‬والدولية‭. ‬وستكون‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬السابعة‭ ‬التي‭ ‬تستضيف‭ ‬فيها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬القمة‭ ‬الخليجية،‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬1983،‭ ‬1990،‭ ‬1996،‭ ‬2002،‭ ‬2007،‭ ‬2014‭.‬

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