قمة مجلس التعاون تبحث اليوم في الدوحة العدوان الصهيوني على غزة وملفات التكامل
التاريخ
12/4/2023 7:12:19 PM
(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تستضيف العاصمة القطرية الدوحة الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقررة اليوم الثلاثاء. وعقد يوم الأحد اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ158 التحضيرية للمجلس الأعلى على مستوى القمة في دورته الـ44 المقرر عقدها اليوم. وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال والقضايا المعنية بدعم وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات وما تضمنته البنود المدرجة كذلك من مواضيع تتعلق بالتطورات الإقليمية والدولية الراهنة التي سيتم رفعها إلى القادة في القمة الخليجية في مقدمتها التطورات الخطيرة في قطاع غزة والانتهاكات المستمرة على الأراضي الفلسطينية ومقدساتها. وتنعقد الدورة الرابعة والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي في ظروف استثنائية على المستويين الإقليمي والدولي؛ وينتظر أن تتناول أبرز الملفات الملحة إقليميا ودوليا، في مقدمتها العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، إضافة إلى ملفات أخرى اقتصادية وسياسية وأمنية، فضلا عن الموضوع الأبرز وهو تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون وزيادة التنسيق بينها، وبلورة رؤية خليجية موحدة تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. وستكون هذه المرة السابعة التي تستضيف فيها دولة قطر القمة الخليجية، بعد أعوام 1983، 1990، 1996، 2002، 2007، 2014.
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