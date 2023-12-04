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العدو الصهيوني يوسع عدوانه البري في جنوب غزة بضوء أخضر أمريكي

12/4/2023 7:12:19 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) توغّلت‭ ‬عشرات‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬وسّع‭ ‬الاحتلال‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬اتجاهه،‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬فيه،‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭.‬

وذكرت‭ ‬وكالة‭ ‬بلومبيرج‭ ‬نقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬أمريكيين‭ ‬وإسرائيليين‭ ‬أن‭ ‬أمريكا‭ ‬ليست‭ ‬ضد‭ ‬العملية‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬غزة‭ ‬لكنها‭ ‬تطالب‭ ‬بإنشاء‭ ‬مناطق‭ ‬آمنة‭. ‬

ويشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتركزت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬إخلاءه‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوب‭. ‬

ومنذ‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬ركّز‭ ‬الجيش‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬مكثّف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭.‬

ودخلت‭ ‬عشرات‭ ‬الدبابات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬القرارة،‭ ‬واستقرت‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬طريق‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بعد‭ ‬إغلاقه‭ ‬بالكامل،‭ ‬وهو‭ ‬الطريق‭ ‬الواصل‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭.‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬وفق‭ ‬مصورين‭ ‬ومراسلين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خانيونس‭ ‬ورفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب،‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬الوسط،‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬أيضا‭ ‬ووسطه،‭ ‬إذ‭ ‬نفذت‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمالي‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬شهداء‭. ‬وذكرت‭ ‬الوكالة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬أن‭ ‬50‭ ‬نازحا‭ ‬استشهدوا‭ ‬بضربة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مدرسة‭ ‬شرق‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬


توغّلت‭ ‬عشرات‭ ‬الآليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬وسّع‭ ‬الاحتلال‭ ‬عملياته‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬اتجاهه،‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬مئات‭ ‬آلاف‭ ‬المدنيين‭ ‬فيه،‭ ‬العديد‭ ‬منهم‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬نزحوا‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬المحاصر‭. ‬

ويشنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عمليات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬منذ‭ ‬27‭ ‬أكتوبر‭. ‬وتركزت‭ ‬العمليات‭ ‬البرية‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬الذي‭ ‬طلب‭ ‬الجيش‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬إخلاءه‭ ‬والتوجه‭ ‬نحو‭ ‬مناطق‭ ‬الجنوب‭. ‬

ومنذ‭ ‬استئناف‭ ‬القتال‭ ‬الجمعة‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬هدنة‭ ‬استمرت‭ ‬أسبوعا‭ ‬مع‭ ‬حركة‭ ‬حماس،‭ ‬ركّز‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬أساسي‭ ‬على‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية،‭ ‬مع‭ ‬قصف‭ ‬مكثّف‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭. ‬

ودخلت‭ ‬عشرات‭ ‬الدبابات‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬كيلومترين‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬القرارة،‭ ‬واستقرت‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬طريق‭ ‬صلاح‭ ‬الدين‭ ‬بعد‭ ‬إغلاقه‭ ‬بالكامل،‭ ‬وهو‭ ‬الطريق‭ ‬الواصل‭ ‬بين‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬وجنوبه‭.‬

وطال‭ ‬القصف‭ ‬وفق‭ ‬مصورين‭ ‬ومراسلين‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬خانيونس‭ ‬ورفح‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ودير‭ ‬البلح‭ ‬في‭ ‬الوسط‭ ‬وغيرها‭ ‬من‭ ‬المناطق،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لسقوط‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الشهداء‭ ‬والجرحى‭. ‬

إلى‭ ‬جانب‭ ‬ذلك،‭ ‬واصلت‭ ‬إسرائيل‭ ‬قصفها‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬أيضاً‭ ‬ووسطه،‭ ‬حيث‭ ‬نفذت‭ ‬أمس‭ ‬سلسلة‭ ‬غارات‭ ‬عنيفة‭ ‬على‭ ‬دير‭ ‬البلح،‭ ‬واستهدفت‭ ‬مدرسة‭ ‬تؤوي‭ ‬نازحين‭ ‬في‭ ‬بيت‭ ‬لاهيا‭ ‬شمالي‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬سقوط‭ ‬شهداء‭.‬

واندلعت‭ ‬اشتباكات‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬التي‭ ‬استُهدفت‭ ‬بعمليات‭ ‬قصف‭ ‬جوي‭. ‬وأعلنت‭ ‬كتائب‭ ‬القسام‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬حماس،‭ ‬استهداف‭ ‬تجمع‭ ‬لجنود‭ ‬إسرائيليين‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬الشيخ‭ ‬رضوان‭ ‬شمالاً‭.‬

وأضافت‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أمس،‭ ‬أنها‭ ‬قصفت‭ ‬كيبوتس‭ ‬نيريم‭ ‬في‭ ‬غلاف‭ ‬غزة‭ ‬بصواريخ‭ ‬قصيرة‭ ‬المدى‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬استهداف‭ ‬5‭ ‬دبابات‭ ‬و5‭ ‬ناقلات‭ ‬جند‭ ‬إسرائيلية‭ ‬في‭ ‬محور‭ ‬شرق‭ ‬القطاع‭.‬

وذكر‭ ‬شهود‭ ‬أن‭ ‬دبابات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬أطلقت‭ ‬النار‭ ‬ودخلت‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬سوق‭ ‬البلدة‭ ‬القديمة‭ ‬حيث‭ ‬دمرت‭ ‬عشرات‭ ‬الأكشاك‭. ‬

وكانت‭ ‬غارة‭ ‬على‭ ‬مدخل‭ ‬مستشفى‭ ‬كمال‭ ‬عدوان‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬أمس‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشهداء،‭ ‬وفق‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الفلسطينية‭ ‬‮«‬وفا‮»‬‭. ‬

واتهمت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بارتكاب‭ ‬‮«‬انتهاك‭ ‬خطير‮»‬‭ ‬للقانون‭ ‬الإنساني‭ ‬الدولي‭. ‬

وقالت‭ ‬رئيسة‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬ميريانا‭ ‬سبولياريتش‭ ‬التي‭ ‬وصلت‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬غزة‭ ‬إن‭ ‬معاناة‭ ‬السكان‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفلسطيني‭ ‬المحاصر‭ ‬‮«‬لا‭ ‬تطاق‮»‬‭. ‬

وأكدت‭ ‬سبولياريتش‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬اكس‮»‬،‭ ‬‮«‬من‭ ‬غير‭ ‬المقبول‭ ‬ألا‭ ‬يكون‭ ‬لدى‭ ‬المدنيين‭ ‬مكان‭ ‬آمن‭ ‬للذهاب‭ ‬إليه‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬ومع‭ ‬وجود‭ ‬حصار‭ ‬عسكري،‭ ‬لا‭ ‬توجد‭ ‬استجابة‭ ‬إنسانية‭ ‬كافية‭ ‬ممكنة‭ ‬حاليا‮»‬‭. ‬

ومنذ‭ ‬بداية‭ ‬العدوان،‭ ‬نزح‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬من‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬أملا‭ ‬في‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬القتال‭ ‬أو‭ ‬استجابة‭ ‬لأوامر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬الشمال‭. ‬

ويعيش‭ ‬هؤلاء‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬وتحت‭ ‬وطأة‭ ‬القصف‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬ويحتمون‭ ‬بأعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬موقتة‭ ‬ومدارس‭ ‬وخيم‭ ‬وينامون‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬أو‭ ‬في‭ ‬سياراتهم‭. ‬

ونشر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬صباح‭ ‬أمس‭ ‬خريطة‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬إكس‭ ‬للتواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬تحدد‭ ‬نحو‭ ‬رُبع‭ ‬مدينة‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬باللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الذي‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬لابد‭ ‬من‭ ‬إخلائها‭. ‬وشملت‭ ‬الخريطة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أسهم‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬الجنوب‭ ‬والغرب،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬مطالبة‭ ‬السكان‭ ‬بالتحرك‭ ‬باتجاه‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬والحدود‭ ‬المصرية‭. ‬

وكثيرون‭ ‬من‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬نزحوا‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬أخرى،‭ ‬وينام‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬العراء‭ ‬بملاجئ‭ ‬مؤقتة،‭ ‬ليس‭ ‬معهم‭ ‬سوى‭ ‬متعلقات‭ ‬قليلة‭ ‬متبقية‭ ‬في‭ ‬أكياس‭ ‬بلاستيكية‭. ‬

وفي‭ ‬حين‭ ‬أصبحت‭ ‬معظم‭ ‬مستشفيات‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬خارج‭ ‬الخدمة،‭ ‬تعاني‭ ‬مستشفيات‭ ‬الجنوب‭ ‬فوضى‭ ‬عارمة‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تدفق‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الجرحى‭ ‬تفوق‭ ‬قدرتها‭ ‬الاستيعابية‭ ‬فيما‭ ‬نفدت‭ ‬مخزونات‭ ‬الوقود‭ ‬فيها‭ ‬لتشغيل‭ ‬مولدات‭ ‬الكهرباء‭. ‬

في‭ ‬منطقة‭ ‬مدمرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬رفح‭ ‬كان‭ ‬ناجون‭ ‬يبحثون‭ ‬بين‭ ‬الأنقاض‭ ‬أمس‭. ‬

وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬لحماس‭ ‬أمس‭ ‬ارتفاع‭ ‬حصيلة‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬15899‭ ‬معظمهم‭ ‬مدنيون،‭ ‬70‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬منهم‭ ‬نساء‭ ‬وأطفال،‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإثنين‭ ‬مقتل‭ ‬ثلاثة‭ ‬جنود‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬ما‭ ‬يرفع‭ ‬حصيلة‭ ‬القتلى‭ ‬الجنود‭ ‬إلى‭ ‬75‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬العملية‭ ‬البرية‭ ‬وإلى‭ ‬401‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الحرب،‭ ‬بينهم‭ ‬الجنود‭ ‬الذين‭ ‬قضوا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬وجنود‭ ‬احتياط‭ ‬وعناصر‭ ‬أمن‭. ‬

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