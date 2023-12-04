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تعزيز المحاسبة وتكريس الشفافية في العمل الحكوميمجلس الوزراء: بدء خفض استهلاك الكهرباء في 20 مبنى حكوميا

12/4/2023 7:12:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬المحاسبة‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تكرس‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬منوها‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬ترؤس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

ورحب‭ ‬المجلس‭ ‬بفوز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬معارض‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬السفر‭ ‬العالمية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬مؤكدا‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المعززة‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬ودعم‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وكافة‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وتميز‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

وتابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجازة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬علاج «CASGEVY (Exa-cel)» لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬والثلاسيميا‭ ‬بيتا،‭ ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مواصلة‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬العلاجية‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصول‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬إجراءات‭ ‬متابعة‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوصيات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ (‬فاتف‭) ‬تمهيدا‭ ‬لتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬المتابعة‭ ‬المعززة‭ ‬الخامس‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬مستجدات‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬للالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والتوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬التقييم‭ ‬المتبادل‭ ‬لعام‭ ‬2018‭.‬

كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تصريح‭ ‬الملاحة‭ ‬للسفن‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬البحرينية‭ ‬لأغراض‭ ‬النزهة‭ ‬أو‭ ‬الصيانة‭ ‬والتزود‭ ‬بالوقود‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭.‬

ووافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬ضوابط‭ ‬وآلية‭ ‬المساكن‭ ‬الجماعية‭ ‬المشتركة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬ضبط‭ ‬عملية‭ ‬استخدام‭ ‬العقارات‭ ‬للسكن‭ ‬الجماعي‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬لمستخدميها،‭ ‬كما‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬كفاءة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬مبنى‭ ‬حكوميا‭.‬

واستعرض‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬التي‭ ‬تأتي‭ ‬تماشيا‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬لتخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬عام‭ ‬2060‭.‬



ترأس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬نائب‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬ولي‭ ‬العهد،‭ ‬الاجتماع‭ ‬الاعتيادي‭ ‬الأسبوعي‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬أمس،‭ ‬بقصر‭ ‬القضيبية‭.‬

في‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬وجهها‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ‭ (‬ COP 28‭)‬،‭ ‬والمنعقدة‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بدولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة،‭ ‬والتي‭ ‬تفضل‭ ‬جلالته‭ ‬فيها‭ ‬بإعلان‭ ‬خطة‭ ‬العمل‭ ‬الوطنية،‭ ‬‮«‬ Blueprint ‭ ‬ Bahrain ‮»‬‭ ‬لتحقيق‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني،‭ ‬لافتاً‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬الوطنية‭ ‬للطاقة‭ ‬التي‭ ‬دشنتها‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬مؤخراً،‭ ‬وإطلاق‭ ‬صندوق‭ ‬لتكنولوجيا‭ ‬المناخ‭ ‬بقيمة‭ ‬750‭ ‬مليون‭ ‬دولار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تأسيس‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬صفاء‮»‬‭ ‬لتعويض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ (‬ COP 28‭).‬

وأشاد‭ ‬المجلس‭ ‬بالمبادرة‭ ‬التي‭ ‬أعلنها‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬كلمته‭ ‬أمام‭ ‬قمة‭ ‬الدورة‭ ‬الـ‭ ‬28‭ ‬لمؤتمر‭ (‬ COP 28‭) ‬بشأن‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬بقيمة‭ ‬30‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬للحلول‭ ‬المناخية‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم،‭ ‬واستثمار‭ ‬دولة‭ ‬الامارات‭ ‬100‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬في‭ ‬تمويل‭ ‬العمل‭ ‬المناخي‭ ‬والطاقة‭ ‬المتجددة‭ ‬والنظيفة،‭ ‬والتزامها‭ ‬باستثمار‭ ‬130‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭ ‬إضافية‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬السبع‭ ‬المقبلة،‭ ‬مهنئاً‭ ‬المجلس‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬بنجاح‭ ‬جهود‭ ‬الإمارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬في‭ ‬استضافة‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي‭ ‬الهام،‭ ‬متمنياً‭ ‬أن‭ ‬تخرج‭ ‬القمة‭ ‬بنتائج‭ ‬نوعية‭ ‬تمثل‭ ‬دفعًا‭ ‬قويًا‭ ‬للعمل‭ ‬المناخي‭ ‬الدولي‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الجميع‭.‬

ثم‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬خادم‭ ‬الحرمين‭ ‬الشريفين‭ ‬الملك‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭
‬آل‭ ‬سعود‭ ‬عاهل‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬الشقيقة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬بتنظيم‭ ‬واستضافة‭ ‬معرض‭ ‬اكسبو‭ ‬2030،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬وتتويجًا‭ ‬للإنجازات‭ ‬والنجاحات‭ ‬المتواصلة‭ ‬التي‭ ‬تحققها‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الميادين‭ ‬وقدرتها‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬هذه‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية‭ ‬وانجاحها،‭ ‬متمنياً‭ ‬للمملكة‭ ‬الشقيقة‭ ‬دوام‭ ‬التوفيق‭ ‬والنجاح‭.‬

بعدها‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬أصدق‭ ‬تمنياته‭ ‬بالتوفيق‭ ‬والنجاح‭ ‬للدورة‭ ‬الرابعة‭ ‬والأربعين‭ ‬لاجتماع‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬لمجلس‭ ‬التعاون‭ ‬لدول‭ ‬الخليج‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬ستستضيفها‭ ‬دولة‭ ‬قطر‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬استعراضه‭ ‬لمذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬بشأن‭ ‬الموضوعات‭ ‬المقرر‭ ‬بحثها‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬لمكافحة‭ ‬الفساد،‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬مواصلة‭ ‬تعزيز‭ ‬المحاسبة‭ ‬وتبني‭ ‬المبادرات‭ ‬التي‭ ‬تكرس‭ ‬الشفافية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الحكومي،‭ ‬منوهاً‭ ‬بالجهود‭ ‬التي‭ ‬تبذلها‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬رحب‭ ‬المجلس‭ ‬بفوز‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض،‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬أفضل‭ ‬مركز‭ ‬معارض‭ ‬ومؤتمرات‭ ‬جديد‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬جوائز‭ ‬السفر‭ ‬العالمية‭ ‬لعام‭ ‬2023،‭ ‬مؤكداً‭ ‬مواصلة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الخطط‭ ‬والبرامج‭ ‬المعززة‭ ‬لمكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سياحة‭ ‬المعارض‭ ‬والمؤتمرات‭ ‬ودعم‭ ‬قدراتها‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬الفعاليات‭ ‬العالمية،‭ ‬مشيداً‭ ‬بدور‭ ‬وزارة‭ ‬السياحة‭ ‬وكل‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬فيما‭ ‬تحقق‭ ‬من‭ ‬إنجازات‭ ‬وتميز‭ ‬لمركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭.‬

بعدها‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬الإجراءات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اتخاذها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬إجازة‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية،‭ ‬لعلاج‭ ‬‮«‬ CASGEVY ‭ (‬ Exa ‭-‬ cel ‭)‬‮»‬‭ ‬لمرضى‭ ‬فقر‭ ‬الدم‭ ‬المنجلي‭ (‬السكلر‭) ‬والثلاسيميا‭ ‬بيتا،‭ ‬وأكد‭ ‬المجلس‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬مواصلة‭ ‬متابعة‭ ‬آخر‭ ‬المستجدات‭ ‬العلاجية‭ ‬وبذل‭ ‬الجهود‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حصول‭ ‬أبناء‭ ‬الوطن‭ ‬على‭ ‬أفضل‭ ‬مستويات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬قرر‭ ‬المجلس‭ ‬ما‭ ‬يلي‭:‬

أولاً‭: ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬إجراءات‭ ‬متابعة‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بتوصيات‭ ‬مجموعة‭ ‬العمل‭ ‬المالي‭ (‬فاتف‭) ‬تمهيداً‭ ‬لتقديم‭ ‬تقرير‭ ‬المتابعة‭ ‬المعززة‭ ‬الخامس‭ ‬ضمن‭ ‬عرض‭ ‬مستجدات‭ ‬التقدم‭ ‬المحرز‭ ‬للالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الدولية‭ ‬والتوصيات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬التقييم‭ ‬المتبادل‭ ‬لعام‭ ‬2018‭.‬

2-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قرار‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬تصريح‭ ‬الملاحة‭ ‬للسفن‭ ‬الزائرة‭ ‬في‭ ‬المياه‭ ‬البحرينية‭ ‬لأغراض‭ ‬النزهة‭ ‬أو‭ ‬الصيانة‭ ‬والتزود‭ ‬بالوقود‭ ‬أو‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المعارض‭.‬

3-‭ ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مشروع‭ ‬تعديل‭ ‬قرار‭ ‬إعادة‭ ‬تشكيل‭ ‬اللجنة‭ ‬الوطنية‭ ‬للطفولة‭.‬

4-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬ضوابط‭ ‬وآلية‭ ‬المساكن‭ ‬الجماعية‭ ‬المشتركة‭ ‬والتي‭ ‬تهدف‭ ‬لضبط‭ ‬عملية‭ ‬استخدام‭ ‬العقارات‭ ‬للسكن‭ ‬الجماعي‭ ‬بما‭ ‬يوفر‭ ‬السلامة‭ ‬والصحة‭ ‬لمستخدميها‭.‬

‭ ‬5-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬حول‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬كفاءة‮»‬،‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬خفض‭ ‬استهلاك‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬المباني‭ ‬بالقطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬وبالتالي‭ ‬خفض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والبدء‭ ‬في‭ ‬تنفيذه‭ ‬على‭ ‬20‭ ‬مبنى‭ ‬حكوميا‭.‬

بعدها‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬المذكرتين‭ ‬التاليتين‭:‬

1-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطة‭ ‬الوطنية‭ ‬للتشجير‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للعام‭ ‬2023،‭ ‬والتي‭ ‬تأتي‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬التزامات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬الإطارية‭ ‬بشأن‭ ‬تغير‭ ‬المناخ،‭ ‬لتخفيض‭ ‬الانبعاثات‭ ‬الكربونية،‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الحياد‭ ‬الكربوني‭ ‬بحلول‭ ‬العام‭ ‬2060‭.‬

2-‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬حول‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬مشاريع‭ ‬الطاقة‭ ‬المتجددة‭.‬

بعدها‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علماً‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1-‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الجلسة‭ ‬الوزارية‭ ‬حول‭ ‬الزراعة‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭ ((‬ COP 28‭. ‬

2-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬اجتماع‭ ‬الجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للمنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭.‬

3-‭ ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬يوم‭ ‬الصحة‭ ‬والاجتماع‭ ‬الوزاري‭ ‬الأول‭ ‬للصحة‭ ‬والمناخ‭ ‬خلال‭ ‬أعمال‭ ‬الدورة‭ ‬الثامنة‭ ‬والعشرين‭ ‬لمؤتمر‭ ‬الأطراف‭ ‬في‭ ‬اتفاقية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للمناخ‭
(‬ COP 28‭).‬

4-‭ ‬تقويم‭ ‬فعاليات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬ديسمبر‭ ‬2023‭ ‬لغاية‭ ‬أبريل‭ ‬2024‭.‬

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