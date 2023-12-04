تعزيز المحاسبة وتكريس الشفافية في العمل الحكوميمجلس الوزراء: بدء خفض استهلاك الكهرباء في 20 مبنى حكوميا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد مجلس الوزراء مواصلة تعزيز المحاسبة وتبني المبادرات التي تكرس الشفافية في العمل الحكومي، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، منوها بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الشأن. جاء ذلك خلال ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس بقصر القضيبية.
ورحب المجلس بفوز مركز البحرين العالمي للمعارض بجائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023»، وذلك ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2023، مؤكدا مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعززة لمكانة مملكة البحرين في سياحة المعارض والمؤتمرات ودعم قدراتها في تنظيم الفعاليات العالمية، مشيداً بدور وزارة السياحة وكافة الجهات ذات العلاقة فيما تحقق من إنجازات وتميز لمركز البحرين العالمي للمعارض.
وتابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إجازة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية علاج «CASGEVY (Exa-cel)» لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والثلاسيميا بيتا، وأكد المجلس في هذا الصدد مواصلة متابعة آخر المستجدات العلاجية وبذل الجهود من أجل حصول أبناء الوطن على أفضل مستويات الرعاية الصحية.
ووافق المجلس على مذكرة وزير الداخلية حول إجراءات متابعة التزام مملكة البحرين بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) تمهيدا لتقديم تقرير المتابعة المعززة الخامس ضمن عرض مستجدات التقدم المحرز للالتزام بالمعايير الدولية والتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2018.
كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية لأغراض النزهة أو الصيانة والتزود بالوقود أو المشاركة في المعارض، كما وافق على مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.
ووافق المجلس على مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول ضوابط وآلية المساكن الجماعية المشتركة التي تهدف إلى ضبط عملية استخدام العقارات للسكن الجماعي بما يوفر السلامة والصحة لمستخدميها، كما وافق المجلس على مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول برنامج «كفاءة»، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص ومن ثم خفض الانبعاثات الكربونية، والبدء في تنفيذه في 20 مبنى حكوميا.
واستعرض مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول آخر مستجدات الخطة الوطنية للتشجير لمملكة البحرين لعام 2023، التي تأتي تماشيا مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع، أكد المجلس أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، في أعمال قمة الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP 28)، والمنعقدة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، والتي تفضل جلالته فيها بإعلان خطة العمل الوطنية، « Blueprint Bahrain » لتحقيق الحياد الكربوني، لافتاً المجلس إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي دشنتها مملكة البحرين مؤخراً، وإطلاق صندوق لتكنولوجيا المناخ بقيمة 750 مليون دولار، بالإضافة إلى تأسيس منصة «صفاء» لتعويض الانبعاثات الكربونية، في إطار مشاركتها في مؤتمر ( COP 28).
وأشاد المجلس بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام قمة الدورة الـ 28 لمؤتمر ( COP 28) بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الامارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة، مهنئاً المجلس صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح جهود الإمارات التنظيمية في استضافة هذا الحدث العالمي الهام، متمنياً أن تخرج القمة بنتائج نوعية تمثل دفعًا قويًا للعمل المناخي الدولي بما يصب في مصلحة الجميع.
ثم هنأ المجلس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز
آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية بمناسبة فوز المملكة العربية السعودية بتنظيم واستضافة معرض اكسبو 2030، والذي يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها وتتويجًا للإنجازات والنجاحات المتواصلة التي تحققها في كافة الميادين وقدرتها على استضافة هذه الفعاليات العالمية وانجاحها، متمنياً للمملكة الشقيقة دوام التوفيق والنجاح.
بعدها أعرب المجلس عن أصدق تمنياته بالتوفيق والنجاح للدورة الرابعة والأربعين لاجتماع المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ستستضيفها دولة قطر الشقيقة، وذلك في ضوء استعراضه لمذكرة وزير الخارجية بشأن الموضوعات المقرر بحثها خلال الاجتماع.
وبمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أكد المجلس مواصلة تعزيز المحاسبة وتبني المبادرات التي تكرس الشفافية في العمل الحكومي، منوهاً بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية في هذا الشأن.
بعد ذلك رحب المجلس بفوز مركز البحرين العالمي للمعارض، بجائزة «أفضل مركز معارض ومؤتمرات جديد في العالم لعام 2023» وذلك ضمن جوائز السفر العالمية لعام 2023، مؤكداً مواصلة تنفيذ الخطط والبرامج المعززة لمكانة مملكة البحرين في سياحة المعارض والمؤتمرات ودعم قدراتها في تنظيم الفعاليات العالمية، مشيداً بدور وزارة السياحة وكل الجهات ذات العلاقة فيما تحقق من إنجازات وتميز لمركز البحرين العالمي للمعارض.
بعدها تابع المجلس الإجراءات التي تم اتخاذها في إطار إجازة الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، لعلاج « CASGEVY ( Exa - cel )» لمرضى فقر الدم المنجلي (السكلر) والثلاسيميا بيتا، وأكد المجلس في هذا الصدد مواصلة متابعة آخر المستجدات العلاجية وبذل الجهود من أجل حصول أبناء الوطن على أفضل مستويات الرعاية الصحية.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1- مذكرة وزير الداخلية حول إجراءات متابعة التزام مملكة البحرين بتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف) تمهيداً لتقديم تقرير المتابعة المعززة الخامس ضمن عرض مستجدات التقدم المحرز للالتزام بالمعايير الدولية والتوصيات الواردة في تقرير التقييم المتبادل لعام 2018.
2- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بشأن تنظيم تصريح الملاحة للسفن الزائرة في المياه البحرينية لأغراض النزهة أو الصيانة والتزود بالوقود أو المشاركة في المعارض.
3- مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع تعديل قرار إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للطفولة.
4- مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول ضوابط وآلية المساكن الجماعية المشتركة والتي تهدف لضبط عملية استخدام العقارات للسكن الجماعي بما يوفر السلامة والصحة لمستخدميها.
5- مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول برنامج «كفاءة»، الذي يهدف إلى خفض استهلاك الكهرباء في المباني بالقطاعين العام والخاص وبالتالي خفض الانبعاثات الكربونية، والبدء في تنفيذه على 20 مبنى حكوميا.
بعدها استعرض المجلس المذكرتين التاليتين:
1- مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة حول آخر مستجدات الخطة الوطنية للتشجير لمملكة البحرين للعام 2023، والتي تأتي تماشياً مع التزامات مملكة البحرين باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، لتخفيض الانبعاثات الكربونية، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2060.
2- مذكرة وزير شؤون الكهرباء والماء حول آخر مستجدات مشاريع الطاقة المتجددة.
بعدها أخذ المجلس علماً من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1- المشاركة في الجلسة الوزارية حول الزراعة والأمن الغذائي في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ (( COP 28.
2- نتائج المشاركة في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة البحرية الدولية.
3- نتائج المشاركة في أعمال يوم الصحة والاجتماع الوزاري الأول للصحة والمناخ خلال أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ
( COP 28).
4- تقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من ديسمبر 2023 لغاية أبريل 2024.
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