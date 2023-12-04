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((لوسيو)) ورّط النصر

12/4/2023 3:19:33 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إذا‭ ‬أردنا‭ ‬أن‭ ‬نسمي‭ ‬الأمور‭ ‬بمسمياتها‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ونضع‭ ‬النقاط‭ ‬على‭ ‬حروفها‭ ‬نقول‭ ‬إنّ‭ ‬اعتذار‭ ‬الإيطالي‭ ‬‮«‬لوسيو‭ ‬أورو‮»‬‭ ‬عن‭ ‬استكمال‭ ‬مهمته‭ ‬في‭ ‬قيادة‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬نادي‭ ‬النصر‭ ‬بسبب‭ ‬احتياج‭ ‬عائلته‭ ‬ليكون‭ ‬قريبا‭ ‬منها‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬مسؤولي‭ ‬النادي‭ ‬والفريق‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬لا‭ ‬يحسدون‭ ‬عليه،‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬تنتظره‭ ‬منافسات‭ ‬محلية‭ ‬مهمة‭ ‬وفي‭ ‬مقدمتها‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يحلو‭ ‬للمتابعين‭ ‬تسميته‭ ‬بالدور‭ ‬السداسي،‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المواقف‭ ‬لها‭ ‬تبعات‭ ‬وغالبيتها‭ ‬يأتي‭ ‬بشكل‭ ‬سلبيّ‭.‬

ويتردّد‭ ‬أنّ‭ ‬هناك‭ ‬اتجاها‭ ‬نصراويا‭ ‬للبحث‭ ‬خلال‭ ‬الوقت‭ ‬الضيق‭ ‬عن‭ ‬مدرب‭ ‬خارجي‭ ‬سبق‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬عمل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الخليجية،‭ ‬وبذلك‭ ‬يملك‭ ‬خلفية‭ ‬عن‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بظروفها،‭ ‬علما‭ ‬بأن‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬لها‭ ‬ظروفها‭ ‬الخاصة‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بثقافة‭ ‬اللعبة‭ ‬والتعاطي‭ ‬معها‭.‬

وهناك‭ ‬اتجاه‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬المتابعين،‭ ‬ويرى‭ ‬أصحابه‭ ‬أنّ‭ ‬المدرب‭ ‬المحلي‭ ‬هو‭ ‬الأنسب‭ ‬خلال‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة،‭ ‬ويردّد‭ ‬أصحاب‭ ‬هذا‭ ‬الاتجاه‭ ‬اسم‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬حسن‭ ‬علي‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬هذا‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظرهم‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الكفاءة،‭ ‬وعلى‭ ‬دراية‭ ‬بظروف‭ ‬المسابقة‭ ‬ولاعبيها‭ ‬وناسخها‭ ‬ومنسوخها،‭ ‬فضلا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬مدرسة‭ ‬النصر،‭ ‬وحاليا‭ ‬هو‭ ‬غير‭ ‬مرتبط‭ ‬بأيّ‭ ‬مسؤولية‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬فريق،‭ ‬زد‭ ‬على‭ ‬ذلك‭ ‬أنه‭ ‬سيجد‭ ‬الدعم‭ ‬الإداري‭ ‬والجماهيري‭.‬

وشخصيا‭ ‬أؤيد‭ ‬الاتجاه‭ ‬الثاني‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اسم‭ ‬المدرب،‭ ‬لأنّ‭ ‬الاتجاه‭ ‬الأول‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬المجازفة،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نسبق‭ ‬الأحداث،‭ ‬ولا‭ ‬نريد‭ ‬أن‭ ‬نتكلم‭ ‬بلغة‭ ‬سوداوية‭ ‬تشاؤمية،‭ ‬وسواء‭ ‬وجد‭ ‬النصر‭ ‬ضالته‭ ‬في‭ ‬المدرب‭ ‬الخارجي‭ ‬أو‭ ‬المحلي،‭ ‬وربما‭ ‬يبدّد‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬كل‭ ‬المخاوف،‭ ‬وتسعفه‭ ‬الظروف،‭ ‬والجميع‭ ‬يقف‭ ‬في‭ ‬صفه‭ ‬داعما‭ ‬ومساندا‭ ‬ومؤيدا،‭ ‬ويكتب‭ ‬له‭ ‬وللفريق‭ ‬التوفيق،‭ ‬ولكن‭ ‬ماذا‭ ‬لو‭ ‬جاء‭ ‬كلّ‭ ‬شيء‭ ‬بعيدا‭ ‬عما‭ ‬يشتهيه‭ ‬النصراويون؟‭ ‬فإنّ‭ ‬هذا‭ ‬المدرب‭ ‬سيرى‭ ‬أنّ‭ ‬ساحته‭ ‬بريئة‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬الظروف‭ ‬لم‭ ‬تخدمه،‭ ‬وأنه‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬ضيّق،‭ ‬وأنه‭ ‬كان‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬فترة‭ ‬الإعداد،‭ ‬وليس‭ ‬له‭ ‬علاقة‭ ‬باختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬و‭.....‬،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬يدخل‭ ‬ضمن‭ ‬تبعات‭ ‬اعتذار‭ ‬لوسيو‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬التوقيت‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬وضع‭ ‬النصر‭ ‬فعليا‭ ‬في‭ ‬ورطة‭.‬

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