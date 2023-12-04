الاحتلال يُنفذ أحزمة نارية شرقي مدينة خانيونس

الاحتلال يُنفذ أحزمة نارية شرقي مدينة خانيونس
التاريخ
12/4/2023 3:16:14 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المكثف أحزمة نارية شرقي مدينة خانيونس، مساء اليوم الاثنين.
وقالت وسائل إعلام، إن كثافة الغارات الإسرائيلية تحول دون وصول سيارات الإسعاف لمناطق القصف في خانيونس.
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