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الاحتلال يُنفذ أحزمة نارية شرقي مدينة خانيونس

12/4/2023 3:16:14 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي المكثف أحزمة نارية شرقي مدينة خانيونس، مساء اليوم الاثنين.


وقالت وسائل إعلام، إن كثافة الغارات الإسرائيلية تحول دون وصول سيارات الإسعاف لمناطق القصف في خانيونس.

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