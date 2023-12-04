الرئيس القبرصي يزور الأردن لمناقشة إنشاء ممر للمساعدات

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعتزم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس زيارة مصر والأردن الثلاثاء في إطار مبادرة لإنشاء ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واقترحت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، استضافة وتشغيل مرافق لتقديم مساعدات مستدامة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب على غزة.
وجرت "محادثات فنية" بخصوص هذا الأمر بين مسؤولين من قبرص وإسرائيل الأحد.
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