-->

Tuesday, 05 December 2023 12:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس القبرصي يزور الأردن لمناقشة إنشاء ممر للمساعدات

12/4/2023 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يعتزم الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس زيارة مصر والأردن الثلاثاء في إطار مبادرة لإنشاء ممر لإرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واقترحت قبرص، وهي أقرب دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى الشرق الأوسط، استضافة وتشغيل مرافق لتقديم مساعدات مستدامة مباشرة إلى قطاع غزة بمجرد انتهاء الحرب على غزة.
وجرت "محادثات فنية" بخصوص هذا الأمر بين مسؤولين من قبرص وإسرائيل الأحد.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04122023000208011052ID1107533889

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث