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زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الشاباك الاسبق : نتنياهو يجب ان يستقيل

12/4/2023 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة بعد أن فقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب منذ أحداث 7 أكتوبر.


وقال لابيد في بيان "لقد حان الوقت لأن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. فكل يوم تتفاقم الإهانة.. أولئك الذين يفشلون بهذه الطريقة لا يمكنهم الاستمرار".

من جهته قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الأسبق يوفال ديسكن،، إنه ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أن يعود إلى بيته الآن".


وأضاف أن نتنياهو لا يملك أدنى قدر من التواضع، وهو أمر ضروري للغاية لعملية التصحيح العميقة التي تحتاجها بلادنا بشدة، بعد الإخفاق في مواجهة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.

MENAFN04122023000208011052ID1107533888

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