زعيم المعارضة الإسرائيلية ورئيس الشاباك الاسبق : نتنياهو يجب ان يستقيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاستقالة بعد أن فقد ثقة الجهاز الأمني وثقة الشعب منذ أحداث 7 أكتوبر.
وقال لابيد في بيان "لقد حان الوقت لأن تعود هذه الحكومة إلى ديارها. فكل يوم تتفاقم الإهانة.. أولئك الذين يفشلون بهذه الطريقة لا يمكنهم الاستمرار".
من جهته قال رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شاباك) الأسبق يوفال ديسكن،، إنه ينبغي على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أن يعود إلى بيته الآن".
وأضاف أن نتنياهو لا يملك أدنى قدر من التواضع، وهو أمر ضروري للغاية لعملية التصحيح العميقة التي تحتاجها بلادنا بشدة، بعد الإخفاق في مواجهة هجوم حماس يوم 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي.
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