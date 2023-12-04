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أبو عبيدة يكشف ما يحدث على أرض المعركة ويوجِّهُ صفعةً قويةً لجيش العدوّ

12/4/2023 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة ان مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة تمكنوا من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة .
واضاف انهم استهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق .
وبين انهم دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني .

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