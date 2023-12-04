نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية فيها صواريخ نووية

نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية فيها صواريخ نووية
التاريخ
12/4/2023 3:16:13 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن صاروخا أطلقته كتائب القسام من قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أصاب قاعدة إسرائيلية يعتقد أن فيها صواريخ ذات قدرة نووية.
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