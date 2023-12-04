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نيويورك تايمز: صاروخ فلسطيني أصاب قاعدة إسرائيلية فيها صواريخ نووية

12/4/2023 3:16:13 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف تحقيق لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية أن صاروخا أطلقته كتائب القسام من قطاع غزة في معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر، أصاب قاعدة إسرائيلية يعتقد أن فيها صواريخ ذات قدرة نووية.




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