الارصاد تحذر من العواصف الرعدية والسيول يوم غد الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تحذر ادارة الارصاد الجوية يوم غد الثلاثاء من ، خطر تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية ، خطر تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الاودية والمناطق المنخفضة، خطر حدوث العواصف الرعدية ،وخطر الانزلاق على الطرقات التي تشهد هطولات مطرية.
ووفق الادارة مع ساعات ما بعد الظهر يوم غد الثلاثاء تتأثر المملكة تدريجياً بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تزداد كميات الغيوم وتهطل بإذن الله الامطار في أماكن متفرقة من المملكة بدءاً من المناطق الجنوبية، يتوقع في ساعات الليل ان تكون الامطار غزيرة أحيانا ويصحبها الرعد وتساقط زخات من البرد في بعض المناطق بما فيها منطقة البحر الميت، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة و تتحول في ساعات المساء الى شمالية غربية تنشط بين الحين والاخر مثيرة للغبار خاصة في مناطق البادية.
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