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الاحتلال يُفرج عن 22 معتقلاً ممن جرى اعتقالهم خلال الحملات مؤخراً

12/4/2023 3:16:12 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نادي الأسير الفلسطيني إن الاحتلال افرج، مساء اليوم، عن 22 معتقلا من بلدتي كفر نعمة، ودير عمار قضاء رام الله، وكذلك عدد من المعتقلين من الخليل، وهم ممن جرى اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التي نُفذت مؤخرًا.


وبين النادي، في بيان صحفي، أنه في إطار عمليات التّعذيب والتّنكيل المستمرة بحقّ المعتقلين، أقدم الاحتلال على تركهم وهم مقيدون في منطقة قريبة من بلدة صوريف في الخليل، علما أنّ هذه المنطقة خطرة نتيجة لتواجد المستوطنين بشكل دائم فيها.


يُشار إلى أنّ الاحتلال ينفّذ عمليات تعذيب وتنكيل ممنهجة بحق المعتقلين ليس فقط خلال اعتقالهم، وبعد نقلهم إلى المعسكرات والسّجون، بل يواصل ذلك حتى آخر لحظة قبل الإفراج عنهم.


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