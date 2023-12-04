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ولي العهد : جهود مقدرة لوزارة الخارجية في حشد الدعم الدولي

12/4/2023 3:16:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عبر سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، عن تقديره لجهود وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في العمل على حشد الدعم الدولي لوقف العدوان على غزة ودعم أهل فلسطين.
جاء ذلك خلال منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، عقب زيارته لوزارة الخارجية ولقاء عدد من المسؤولين فيها على رأسهم الوزير أيمن الصفدي لشكرهم على جهودهم في خدمة الأردن وموقفه خلال ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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