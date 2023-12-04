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انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

12/4/2023 3:16:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء الاثنين، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.


وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".


وبينت إن هذا الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة "بشكل متعمد".

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