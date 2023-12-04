انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء الاثنين، عن انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة.
وقالت الشركة في بيان "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات الاتصالات والإنترنت مع قطاع غزة، وذلك بسبب تعرض المسارات الرئيسية والتي تم إعادة وصلها سابقاً للفصل مرة أخرى".
وبينت إن هذا الانقطاع الرابع للاتصالات عن قطاع غزة "بشكل متعمد".
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