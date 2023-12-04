الامن العام : وفاة طفلة دهساً من قبل مركبة تقودها سيدة
التاريخ
12/4/2023 3:16:11 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة تقودها سيدة في منطقة عين الباشا بالبلقاء ،مساء الاثنين.
وأكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم إسعاف الطفلة إلى مركز صحي عين الباشا، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة.
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