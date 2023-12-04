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الامن العام : وفاة طفلة دهساً من قبل مركبة تقودها سيدة

12/4/2023 3:16:11 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - توفيت طفلة تبلغ من العمر 7 أعوام إثر تعرضها للدهس من قبل مركبة تقودها سيدة في منطقة عين الباشا بالبلقاء ،مساء الاثنين.
وأكد مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري إنه تم إسعاف الطفلة إلى مركز صحي عين الباشا، إلا أنها ما لبثت أن فارقت الحياة.

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