الاحتلال يكشف عن هوية ضابطين قتلا اليوم بغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضابطين اللذين قتلا في غزة اليوم، هما الرقيب أول بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام.
ونقلت وسائل اعلام عبرية، ان عدد من الجنود دخلوا مبنى في شمالي قطاع غزة فتفاجأوا بوجود مقاتلين من القسام داخله ودارت اشتباكات عنيفة قتل خلالها الرقيب أول "بن زوسمان" والرقيب أول "بنيامين نيدهام" وأصيب اثنان آخران .
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