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الاحتلال يكشف عن هوية ضابطين قتلا اليوم بغزة

12/4/2023 3:16:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضابطين اللذين قتلا في غزة اليوم، هما الرقيب أول بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام.

ونقلت وسائل اعلام عبرية، ان عدد من الجنود دخلوا مبنى في شمالي قطاع غزة فتفاجأوا بوجود مقاتلين من القسام داخله ودارت اشتباكات عنيفة قتل خلالها الرقيب أول "بن زوسمان" والرقيب أول "بنيامين نيدهام" وأصيب اثنان آخران .


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