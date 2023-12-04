مسيرتان بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي نصرة لغزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت جموع حاشدة، مساء اليوم الاثنين، في مسيرتين بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي، تنديدا بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة وبالمجازر الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين والأبرياء والعزل.
وأكد المشاركون في المسيرتين اللتين أقيمتا بالتزامن مع مسيرات مماثلة في جميع المخيمات الفلسطينية بالأردن، دعت إليها هيئة التنسيق الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينين، تمسكهم بحق العودة ودعم ونصرة الصمود الأسطوري للأهل في قطاع غزة.
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