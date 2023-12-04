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مسيرتان بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي نصرة لغزة

12/4/2023 3:16:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - خرجت جموع حاشدة، مساء اليوم الاثنين، في مسيرتين بمخيمي إربد والشهيد عزمي المفتي، تنديدا بالعدوان الوحشي الذي تشنه قوات الاحتلال الاسرائيلي على غزة وبالمجازر الإنسانية التي ترتكبها بحق المدنيين والأبرياء والعزل.
وأكد المشاركون في المسيرتين اللتين أقيمتا بالتزامن مع مسيرات مماثلة في جميع المخيمات الفلسطينية بالأردن، دعت إليها هيئة التنسيق الوطني لمخيمات اللاجئين الفلسطينين، تمسكهم بحق العودة ودعم ونصرة الصمود الأسطوري للأهل في قطاع غزة.

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