جايكا تقدم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية (مستلزمات طبية) لقطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، باعتبارها الجهةالمنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن تقديم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية بتوفير المستلزمات الطبية بمافي ذلك الضمادات والشاش والقفازات والحقن الطبية لتحسينالظروف الإنسانية في قطاع غزة، حيث وصلت المساعدات إلىمطار العريش في مصر في الأول من ديسمبر 2023، ومن ثمستصل إلى قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، ليتم توزيعها داخل غزة عن طريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقد استقبل دفعة المساعدات في مطار العريش وفد ياباني منالحكومة اليابانية برئاسة السيد تاكادا كاتسونوبو، الوزيرالمفوض ونائب رئيس البعثة بسفارة اليابان في مصر، والسيدماتسوناجا هيديكي، مديرعام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا في جايكا، والسيد كاتو كين، مدير عام مكتب جايكا مصر، وذلك برفقة فريق الهلال الأحمر المصري الذي يتولى عملية نقلها؛ بينماشهد سعادة سفير اليابان لدى مصر السيد أوكا هيروشيالتوقيع على تأكيد الاستلام من قبل الهلال الأحمر المصري. كمازار الوفد معبر رفح وشهد تدفق الشاحنات والإمدادات الإنسانيةإلى غزة.
وتأتي هذه الدفعة استجابة للاحتياجات الصحية الحرجةالمتزايدة في غزة الناجمة عن الصراعات والاشتباكات التياندلعت منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية،فقد تجاوز عدد الضحايا 15,500 حتى 3 ديسمبر، وتم تهجيرحوالي 1.7 مليون شخص إلى جنوب غزة. وأفادت وزارة الصحةالفلسطينية أن ثلثي المستشفيات وعيادات الرعاية الصحيةالأولية توقفت عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود وانعدامالأمن، وأن المستشفيات في شمال غزة "خارجة عن الخدمةتماماً". حيث تعاني المستشفيات العاملة من نقص في الإمداداتوالمواد الاستهلاكية الطبية. وفي الوقت الحالي، لا يعمل سوىالطريق اللوجستي عبر مصر.
وبما أن الهلال الأحمر المصري هو الجهة المسؤولة الوحيدة عننقل إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد وقعت جايكا مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقلالسريع لإمدادات المساعدات، حيث سيتولى عملية النقل إلىقطاع غزة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ستتولى عمليةالتوزيع داخل غزة.
يشار الى جايكا هي واحدة من أكبر الهيئات المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، وتتبع نهجاً متكاملاً للتعاون الإنمائي من خلال الجمع بين التعاون الفني، والتعاون من خلال التمويل والاستثمار، والمنح، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلدان النامية. وتعمل جايكا في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وتشارك في المساعدات الثنائية لحل القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاًبكل من اليابان والمجتمع الدولي. حيث تسعى جايكا جاهدة للمساهمة في السلام العالمي والازدهار والمزيد من التنمية للمجتمع الياباني بالتعاون مع الشركاء محليا ودوليا.
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