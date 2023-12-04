جايكا تقدم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية (مستلزمات طبية) لقطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أعلنت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، باعتبارها الجهةالمنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية اليابانية، عن تقديم الدفعة الثانية من المساعدات الإغاثية بتوفير المستلزمات الطبية بمافي ذلك الضمادات والشاش والقفازات والحقن الطبية لتحسينالظروف الإنسانية في قطاع غزة، حيث وصلت المساعدات إلىمطار العريش في مصر في الأول من ديسمبر 2023، ومن ثمستصل إلى قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري، ليتم توزيعها داخل غزة عن طريق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وقد استقبل دفعة المساعدات في مطار العريش وفد ياباني منالحكومة اليابانية برئاسة السيد تاكادا كاتسونوبو، الوزيرالمفوض ونائب رئيس البعثة بسفارة اليابان في مصر، والسيدماتسوناجا هيديكي، مديرعام إدارة الشرق الأوسط وأوروبا في جايكا، والسيد كاتو كين، مدير عام مكتب جايكا مصر، وذلك برفقة فريق الهلال الأحمر المصري الذي يتولى عملية نقلها؛ بينماشهد سعادة سفير اليابان لدى مصر السيد أوكا هيروشيالتوقيع على تأكيد الاستلام من قبل الهلال الأحمر المصري. كمازار الوفد معبر رفح وشهد تدفق الشاحنات والإمدادات الإنسانيةإلى غزة.

وتأتي هذه الدفعة استجابة للاحتياجات الصحية الحرجةالمتزايدة في غزة الناجمة عن الصراعات والاشتباكات التياندلعت منذ 7 أكتوبر 2023. وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية،فقد تجاوز عدد الضحايا 15,500 حتى 3 ديسمبر، وتم تهجيرحوالي 1.7 مليون شخص إلى جنوب غزة. وأفادت وزارة الصحةالفلسطينية أن ثلثي المستشفيات وعيادات الرعاية الصحيةالأولية توقفت عن العمل بسبب الأضرار ونقص الوقود وانعدامالأمن، وأن المستشفيات في شمال غزة "خارجة عن الخدمةتماماً". حيث تعاني المستشفيات العاملة من نقص في الإمداداتوالمواد الاستهلاكية الطبية. وفي الوقت الحالي، لا يعمل سوىالطريق اللوجستي عبر مصر.

وبما أن الهلال الأحمر المصري هو الجهة المسؤولة الوحيدة عننقل إمدادات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فقد وقعت جايكا مع الهلال الأحمر المصري مذكرة تعاون لضمان النقلالسريع لإمدادات المساعدات، حيث سيتولى عملية النقل إلىقطاع غزة، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني ستتولى عمليةالتوزيع داخل غزة.

يشار الى جايكا هي واحدة من أكبر الهيئات المنفذة للمساعدات الإنمائية الرسمية في العالم، وتتبع نهجاً متكاملاً للتعاون الإنمائي من خلال الجمع بين التعاون الفني، والتعاون من خلال التمويل والاستثمار، والمنح، ومعالجة التحديات التي تواجهها البلدان النامية. وتعمل جايكا في أكثر من 150 دولة ومنطقة، وتشارك في المساعدات الثنائية لحل القضايا التي ترتبط ارتباطاً وثيقاًبكل من اليابان والمجتمع الدولي. حيث تسعى جايكا جاهدة للمساهمة في السلام العالمي والازدهار والمزيد من التنمية للمجتمع الياباني بالتعاون مع الشركاء محليا ودوليا.