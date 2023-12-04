الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

MENAFN - Palestine News Network ) طولكرم/PNN/ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر، باقتحام قوة احتلالية راجلة المدينة من المنطقة الغربية، وتمركزت في محيط دوار خضوري والمقبرة الغربية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.

كما اقتحمت قوة اخرى ضاحية شويكة شمال طولكرم وجابت شوارعها وأحياءها، وتمركزت في منطقة حارة النعالوة.