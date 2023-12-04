الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

(MENAFN
- Palestine News Network )
طولكرم/PNN/ اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر، باقتحام قوة احتلالية راجلة المدينة من المنطقة الغربية، وتمركزت في محيط دوار خضوري والمقبرة الغربية، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية.
كما اقتحمت قوة اخرى ضاحية شويكة شمال طولكرم وجابت شوارعها وأحياءها، وتمركزت في منطقة حارة النعالوة.
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