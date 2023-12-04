جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد علي علقم في مخيم قلنديا

MENAFN - Palestine News Network ) القدس/PNN/شيعت جماهير غفيرة، مساء اليوم الإثنين، جثمان الشهيد الشاب علي علقم (32 عاما) في مخيم قلنديا، شمال القدس المحتلة.

وأصيب علقم برصاصة في القلب أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال مواجهات أعقبت اقتحام المخيم وبلدة كفر عقب، ونقل إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، وأعلن عن استشهاده في وقت لاحق.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي إلى مسقط رأسه في المخيم، وألقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه في منزله، ثم أدى المشيعون الصلاة على جثمانه في مسجد المخيم، قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء.

وألقيت كلمات تأبينية، خلال التشييع، نددت بالاحتلال وعدوانه المتواصل على أبناء شعبنا، الذي أدى لاستشهاد وإصابة عشرات الآلاف في قطاع غزة والضفة الغربية.

وباستشهاد الشاب علقم ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بداية العام الجاري إلى 465، بينهم 257 شهيدا منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن المواجهات في مخيم قلنديا وكفر عقب أسفرت عن إصابة 33 مواطنا، بينهم 22 بالرصاص الحي، و4 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و3 جراء الاعتداء عليهم بالضرب، إضافة لإصابتين بشظايا رصاص حي، وإصابتين بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، وفق ما أفاد به الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأظهر مقطع فيديو، اتخاذ جنود الاحتلال طفلا درعا بشريا بعد إصابته بالرصاص الحي في قدمه.

كما حطم الاحتلال عددا من المحلات التجارية في بلدة كفر عقب، وأتلفوا بعض المنتجات داخلها.



