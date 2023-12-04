انخفاض كبير على أسعار الذهـب في الأردن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام الواحد.
وتراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة للمواطنين إلى 41.3 دينار، والشراء من المواطنين بقيمة 39.6 دينار.
أيضا تراجع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 48.5 دينار، والشراء إلى 45.7، كما تراجع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 36.8 و33.8 دينار على التوالي.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN04122023000208011052ID1107533869
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.