-->

Tuesday, 05 December 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انخفاض كبير على أسعار الذهـب في الأردن

12/4/2023 3:15:31 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - انخفضت أسعار الذهب في السوق المحلية، في التسعيرة الثانية الصادرة عن نقابة تجار الحلي والمجوهرات، بقيمة وصلت إلى 60 قرشا للغرام الواحد.
وتراجع سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط من محلات الصاغة للمواطنين إلى 41.3 دينار، والشراء من المواطنين بقيمة 39.6 دينار.
أيضا تراجع سعر بيع الغرام من عيار 24 قيراط إلى 48.5 دينار، والشراء إلى 45.7، كما تراجع سعر بيع وشراء الغرام من عيار 18 قيراط إلى 36.8 و33.8 دينار على التوالي.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN04122023000208011052ID1107533869

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث