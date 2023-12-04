وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.
وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تمتاز به من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لمستويات أرحب في كل ما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة،
إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك بين الجانبين.
حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.
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