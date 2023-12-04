-->

Tuesday, 05 December 2023 12:21 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

12/4/2023 3:06:40 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تمتاز به من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لمستويات أرحب في كل ما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة،
إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك بين الجانبين.

حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.



MENAFN04122023000055011008ID1107533773

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث