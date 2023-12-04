وزير الخارجية يستقبل سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) استقبل الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين.

وجرى خلال اللقاء، بحث علاقات الصداقة والتعاون التاريخية القائمة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة وما تمتاز به من تطور ونماء على كافة الأصعدة، وسبل تعزيز مختلف أوجه التعاون والتنسيق الثنائي المشترك والارتقاء به لمستويات أرحب في كل ما من شأنه خدمة المصالح المتبادلة،

إلى جانب تدارس عدد من الموضوعات والقضايا موضع الاهتمام المشترك بين الجانبين.



حضر اللقاء، السفير أحمد إبراهيم القرينيس، رئيس قطاع الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية.







