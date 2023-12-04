رئيس مجلس النواب: العمل التطوعي قيمة إنسانية وثقافة عربية ووطنية أصيلة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن العمل التطوعي المجتمعي يعد قيمة إنسانية حضارية، وثقافة عربية ووطنية أصيلة، مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وقال إن مملكة البحرين تزخر بالأعمال التطوعية المؤسسية، والمبادرات المجتمعية المتميزة، وقصص النجاح الإنسانية الرائدة في هذا المجال الحيوي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
كما أكد أهمية العمل التطوعي العربي، في تعزيز الرسالة النبيلة، والمبادئ الخيرية، ودوره البارز في خدمة المجتمعات العربية، عبر البرامج النوعية والأنشطة المتعددة، التي تجسد معاني التعاون والتعاضد، وغرس قيم التكافل، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة، وفق رؤية عصرية تنموية متطورة.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، النائب حسن عيد بوخماس الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي، بحضور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، وأعضاء الاتحاد عبدالعزيز السندي، ومحمد الهاني، وعلي اميدان، وعائشة الصافي، وسناء ياسين، وياسمين علي، وحميد البادي، وسالم الصالحي، وبدرية السيابية، وسندية عبدالرحمن، وهند شحاته.
وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والمشاريع والمبادرات والبرامج الفاعلة التي يقوم بها، بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي المستدام، وترسيخ هذه الثقافة الحضارية لدى مختلف فئات المجتمعات، وإبراز الجهود العربية والمبادرات الخيرية الرسمية والأهلية، للعالم أجمع.
من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، عن بالغ شكره وتقدير لجهود مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز العمل التطوعي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والأعمال التطوعية، والتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي لما فيه خير وصالح الأفراد والمجتمعات.
MENAFN04122023000055011008ID1107533772
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.