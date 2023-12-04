رئيس مجلس النواب: العمل التطوعي قيمة إنسانية وثقافة عربية ووطنية أصيلة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) أكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، أن العمل التطوعي المجتمعي يعد قيمة إنسانية حضارية، وثقافة عربية ووطنية أصيلة، مستمدة من الدين الإسلامي الحنيف، وقال إن مملكة البحرين تزخر بالأعمال التطوعية المؤسسية، والمبادرات المجتمعية المتميزة، وقصص النجاح الإنسانية الرائدة في هذا المجال الحيوي، في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.



كما أكد أهمية العمل التطوعي العربي، في تعزيز الرسالة النبيلة، والمبادئ الخيرية، ودوره البارز في خدمة المجتمعات العربية، عبر البرامج النوعية والأنشطة المتعددة، التي تجسد معاني التعاون والتعاضد، وغرس قيم التكافل، وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة، وفق رؤية عصرية تنموية متطورة.



جاء ذلك خلال استقبال رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، النائب حسن عيد بوخماس الرئيس الفخري لجمعية البحرين للعمل التطوعي، بحضور يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، وأعضاء الاتحاد عبدالعزيز السندي، ومحمد الهاني، وعلي اميدان، وعائشة الصافي، وسناء ياسين، وياسمين علي، وحميد البادي، وسالم الصالحي، وبدرية السيابية، وسندية عبدالرحمن، وهند شحاته.



وأشاد رئيس مجلس النواب بجهود الاتحاد العربي للعمل التطوعي، والمشاريع والمبادرات والبرامج الفاعلة التي يقوم بها، بهدف الارتقاء بالعمل التطوعي المستدام، وترسيخ هذه الثقافة الحضارية لدى مختلف فئات المجتمعات، وإبراز الجهود العربية والمبادرات الخيرية الرسمية والأهلية، للعالم أجمع.



من جانبه، أعرب رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي، عن بالغ شكره وتقدير لجهود مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز العمل التطوعي، ودعم مؤسسات المجتمع المدني والأعمال التطوعية، والتعاون مع الاتحاد العربي للعمل التطوعي لما فيه خير وصالح الأفراد والمجتمعات.