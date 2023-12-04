وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتاً إلى أهمية مواصلة الدفع بها نحو مسارات أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية اليوم، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، وذلك في إطار مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث نوه بالتنظيم المميز لهذا المؤتمر الهام وما وفرته دولة الإمارات من إمكانيات لإنجاحه، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد خارطة طريق لمواجهة مختلف التحديات في التغير المناخي وآثاره على دول العالم، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه اللقاءات لما تتضمنه من تبادلٍ للخبرات وأفضل الممارسات، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي والدفع به نحو آفاق أوسع تحقيقًا للأهداف والتطلعات المشتركة.
وأكد على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الامارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر (COP28)، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.
MENAFN04122023000055011008ID1107533769
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.