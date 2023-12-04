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وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية

12/4/2023 3:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، لافتاً إلى أهمية مواصلة الدفع بها نحو مسارات أرحب من التعاون والتنسيق المشترك في ظل ما تحظى به من رعايةٍ واهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية اليوم، محمد بن هادي الحسيني وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون المالية، وذلك في إطار مشاركة وزير المالية والاقتصاد الوطني في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، المنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث نوه بالتنظيم المميز لهذا المؤتمر الهام وما وفرته دولة الإمارات من إمكانيات لإنجاحه، لافتاً إلى أن المؤتمر يعد خارطة طريق لمواجهة مختلف التحديات في التغير المناخي وآثاره على دول العالم، مشيراً معاليه إلى أهمية هذه اللقاءات لما تتضمنه من تبادلٍ للخبرات وأفضل الممارسات، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز التعاون الدولي والدفع به نحو آفاق أوسع تحقيقًا للأهداف والتطلعات المشتركة.
وأكد على إشادة صاحب الجلالة الملك المعظم بالمبادرة التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في كلمته أمام القمة بشأن إنشاء صندوق بقيمة 30 مليار دولار للحلول المناخية على مستوى العالم، واستثمار دولة الامارات 100 مليار دولار في تمويل العمل المناخي والطاقة المتجددة والنظيفة، والتزامها باستثمار 130 مليار دولار إضافية خلال السنوات السبع المقبلة.
كما جرى خلال اللقاء استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مؤتمر (COP28)، ومناقشة سبل تعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية الشقيقة بما يعود بالخير والنماء على الجميع.
وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينة وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.

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