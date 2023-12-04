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وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

12/4/2023 3:06:38 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز والمهم الذي تضطلع به المؤسسات المالية في رفد عجلة التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار على الصعد كافة، منوهاً معاليه بما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لخلق آفاقٍ متجددة من التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات المالية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك في إطار مشاركة وزير المالية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث هنأ الدكتور فهد بن محمد التركي بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا رئيسًا لمجلس إدارة صندوق النقد العربي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في إدارة الصندوق خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم التسهيلات الائتمانية ووضع الأطر المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف الدول العربية، إلى جانب إسهاماته البارزة في طرح وتبني السياسات المالية الداعمة للاستقرار الاقتصادي بما يعود بالخير والنماء لصالح الجميع.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وصندوق النقد العربي، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي.
هذا، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، و دانة حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.

MENAFN04122023000055011008ID1107533768

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