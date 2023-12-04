وزير المالية والاقتصاد الوطني يلتقي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي

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- Akhbar Al Khaleej) أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني على الدور البارز والمهم الذي تضطلع به المؤسسات المالية في رفد عجلة التنمية الاقتصادية والدفع بها نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار على الصعد كافة، منوهاً معاليه بما توليه مملكة البحرين من حرص واهتمام لخلق آفاقٍ متجددة من التعاون والتنسيق المشترك مع مختلف المؤسسات المالية بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة.
جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية والاقتصاد الوطني، الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك في إطار مشاركة وزير المالية في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ (COP28) والمنعقد في مدينة إكسبو دبي بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث هنأ الدكتور فهد بن محمد التركي بمناسبة تعيينه مديرًا عامًا رئيسًا لمجلس إدارة صندوق النقد العربي، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في إدارة الصندوق خلال السنوات القادمة.
وأشار إلى دور صندوق النقد العربي في تقديم التسهيلات الائتمانية ووضع الأطر المالية اللازمة لتنفيذ الخطط والبرامج التنموية في مختلف الدول العربية، إلى جانب إسهاماته البارزة في طرح وتبني السياسات المالية الداعمة للاستقرار الاقتصادي بما يعود بالخير والنماء لصالح الجميع.
كما جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مملكة البحرين وصندوق النقد العربي، ومناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي.
هذا، وقد حضر الاجتماع الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، و نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة، و دانة حمزة الوكيل المساعد للتنمية المستدامة بوزارة التنمية المستدامة، وعدد من المسؤولين.
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