المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني ينطلق غدًا بمشاركة دولية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تنطلق غدًا الثلاثاء النسخة الثانية للمؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، والتي تستمر حتى 6 ديسمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.

وتأتي النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني كمنصة دولية عربية أمنية سيبرانية عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة الأمنية في مجال الأمن السيبراني، ومشاركة أوجه التعاون الدولي والعربي في مكافحة الثغرات والتهديدات السيبرانية، حيث أن المؤتمر في نسخته الأولى عمل على بناء أسس التعاون الأمني السيبراني، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى وبحضور خبراء الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.

ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية ، حلول الأمن السيبراني المتطورة من خلال الجلسات النقاشية والورش التدريبية المصاحبة للمؤتمر، حيث يستقطب المؤتمر مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني المشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب، بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية الرائدة والمتطورة في المجال الرقمي.

كما سيقدم خبراء الأمن السيبراني والمتحدثون الرائدون في ذات المجال من الجهات الحكومية والصناعة والأكاديميون جلسات نقاشية مهمة حول المواضيع السيبرانية ذات الصلة، سعيًا منهم لتأصيل التواصل بين المشاركين والحضور مع النظراء من خبراء وقادة الأمن السيبراني من مختلف الدول العربية والدولية لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية، وتحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية الهامة.

الجدير بالذكر، أن المؤتمر والمعرض الدول العربي الثاني للأمن السيبراني سيلعب دورًا هامًا في تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهم المبادرات العالمية من خلال مناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، مع تقديم الحلول العملية والرقمية، وتقديم أفضل الممارسات السيبرانية لجميع ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المشاركة في المؤتمر.