المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني ينطلق غدًا بمشاركة دولية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء، تنطلق غدًا الثلاثاء النسخة الثانية للمؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني، والتي تستمر حتى 6 ديسمبر الجاري في مركز البحرين العالمي للمعارض بمنطقة الصخير.
وتأتي النسخة الثانية من المؤتمر والمعرض الدولي العربي الثاني للأمن السيبراني كمنصة دولية عربية أمنية سيبرانية عالمية لتبادل الخبرات والمعرفة الأمنية في مجال الأمن السيبراني، ومشاركة أوجه التعاون الدولي والعربي في مكافحة الثغرات والتهديدات السيبرانية، حيث أن المؤتمر في نسخته الأولى عمل على بناء أسس التعاون الأمني السيبراني، بمشاركة عدد من المتحدثين الدوليين رفيعي المستوى وبحضور خبراء الأمن السيبراني من مختلف دول العالم.
ويناقش المؤتمر في نسخته الثانية ، حلول الأمن السيبراني المتطورة من خلال الجلسات النقاشية والورش التدريبية المصاحبة للمؤتمر، حيث يستقطب المؤتمر مجموعة من الشركات الرائدة في مجال الأمن السيبراني المشاركة في المؤتمر والمعرض المصاحب، بالإضافة إلى الشركات التكنولوجية الرائدة والمتطورة في المجال الرقمي.
كما سيقدم خبراء الأمن السيبراني والمتحدثون الرائدون في ذات المجال من الجهات الحكومية والصناعة والأكاديميون جلسات نقاشية مهمة حول المواضيع السيبرانية ذات الصلة، سعيًا منهم لتأصيل التواصل بين المشاركين والحضور مع النظراء من خبراء وقادة الأمن السيبراني من مختلف الدول العربية والدولية لمواجهة التحديات السيبرانية بفعالية، وتحسين حماية البيانات والشبكات والبنية التحتية الوطنية والدولية الهامة.
الجدير بالذكر، أن المؤتمر والمعرض الدول العربي الثاني للأمن السيبراني سيلعب دورًا هامًا في تعزيز الابتكار في مجال الأمن السيبراني، وتسليط الضوء على أهم المبادرات العالمية من خلال مناقشة أبرز التحديات والمستجدات في مجال الأمن السيبراني، مع تقديم الحلول العملية والرقمية، وتقديم أفضل الممارسات السيبرانية لجميع ممثلي القطاعات الحكومية والخاصة والشركات المشاركة في المؤتمر.
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