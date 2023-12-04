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قرينة عاهل البلاد المعظم تنيب رئيس المجلس الأعلى للصحة لافتتاح قمة صحة المرأة

12/4/2023 3:06:35 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أنابت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة لافتتاح قمة "صحة المرأة 2023"، والتي تقام برعاية سموها حفظها الله، وتنظمها الخدمات الطبية الملكية، بالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة تحت شعار "متمكنة لصحة أفضل" بمركز ولي العهد للتدريب والبحوث الطبية.
وفي افتتاح القمة، أكد العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة قائد الخدمات الطبية الملكية أن قمة "صحة المرأة" تعكس الدور الأساسي للمرأة كركن رئيسي في المجتمع تحظى رعايتها الصحية بكل الاهتمام، وذلك من خلال تسليط الضوء على كل ما من شأنه أن يضمن لها صحة أفضل على وجه خاص مما له الأثر الكبير على صحة أفضل للمجتمع على وجه عام.
وفي كلمة له خلال افتتاح القمة ألقتها نيابة عنه العقيد طبيب فريال السبر، قال العميد طبيب الشيخ فهد بن خليفة آل خليفة إن هذه القمة التي تأتي بالتزامن مع يوم المرأة البحرينية 2023 تؤكد من خلال شعارها ومفهومها أن المرأة البحرينية أصبحت شريكاً فعلياً وأساسياً في صناعة القرار الوطني بدعم ورعاية واهتمام من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وساهمت في تحقيق إنجازات مبهرة في شتى الميادين وأصبح لديها دوراً محورياً في بناء نهضة مملكة البحرين.
ونوه بدور المجلس الأعلى للمرأة في خلق بيئة تشجع المرأة على تحقيق إمكانياتها الكاملة وتطوير مهاراتها وقدراتها ومشاركتها في جميع المجالات بما في ذلك المجال الصحي والطبي ولتثبت قدرتها وكفاءتها في المهارات التشخيصية والعلاجية في هذا المجال الحيوي.
من جانبها، أكدت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة أن مملكة البحرين أولت اهتماماً كبيراً بالمرأة البحرينية في مختلف المجالات والفئات العملية، منوهةً بما وصلت إليه من تقدم في ظل الجهود العظيمة والمنبثقة من الرسالة السامية للمجلس الأعلى للمرأة التي تضمن
تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي، ورفع قدرة المرأة في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي.
وقالت الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن في كلمتها خلال افتتاح القمة "لعل وزارة الصحة كانت وما زالت من الجهات التي عملت بشكل وثيق مع المجلس الأعلى للمرأة في مختلف البرامج الصحية والتي تحققت من خلالها نتائج طيبة ومؤشرات عالية. ويعد دور المرأة الأهم والحيوي الذي تضطلع به في قطاع الصحة والذي بات نموذجاً حضارياً مشرفاً، وأصبح عنواناً راسخاً للعطاء والإنجاز، يعكس دور المرأة وجدارتها في رفد مسيرة التنمية الشاملة".
وأكدت أن وزارة الصحة دأبت على تطوير الاستراتيجيات والبرامج الصحية لتحقيق أهداف الوزارة والوصول إلى مجتمع ينعم بالصحة، بفضل الجهود والأدوار التي تقدم في المجال الصحي بروح الفريق والمهنية العالية التي تسهم بنجاح مبادرات الوزارة وتحقيق استراتيجيتها لإرساء نظام صحي بمعايير عالمية، مشيرة إلى أن وزارة الصحة تعد من الجهات الحكومية التي تشكل فيها المرأة نسبة متميزة ضمن كادر موظفيها وفي مستوى قيادة إدارات وأقسام، وبما يعكس الثقة بقدرة المرأة وإمكانياتها لتأدية دور الوزارة المحوري في القطاع الصحي بالمملكة، وتحقيق تطلعات وتوجهات الحكومة الموقرة.
إلى ذلك، نوهت مراقب الاخلاقيات ورئيس قسم التدريب للتعليم الطبي المستمر بالخدمات الطبية الملكية، رئيسة اللجنة العلمية بالمؤتمر البروفيسور غادة القاسم بدور المجلس الأعلى للمرأة في استدامة تقدم المرأة البحرينية، وترسيخ مكانتها كشريك جدير يطمح للتغيير والتطوير، وقادر بكل إرادته على إحداث النقلات النوعية في مختلف المجالات، لاسيما في مسيرة العطاء الصحية النبيلة، والحافلة بالإنجازات المشرفة، واضعةً في نصب أعينها خدمة وطنها.
وأشارت البروفيسور القاسم في كلمتها إلى أن قمة "صحة المرأة" تهدف إلى إبراز ما وصلت إلية المرأة من مكانة متقدمة في المحافل الوطنية والعالمية بحدٍ سواء، وتبادل الخبرات القيّمة والمعرفة العلمية في مجال صحة المرأة، وتعزيز أدوارها القيادية في مجال الرعاية الصحية العالمية، ونقل الصورة المشرفة للشراكة الوطنية التي تنعم بها المرأة البحرينية للعالم أجمع، وبما يخدم تنافسية المرأة في البناء التنموي القائم على تكافؤ الفرص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 ذات الصلة بالمساواة والتوازن بين الجنسين.
وقالت "إننا اليوم في حاجة ماسة لتوحيد المساعي والأهداف العالمية، حتى نُحدث نقلة نوعية تسير بخطى ثابتة، ورؤية ثاقبة، لاستدامة ما تشهده المجتمعات من تقدم في مجال صحة المرأة. فنتمنى أن تكون مخرجات هذه القمة ناجحة في رسم مستقبل مشرق لصحة المرأة، وتبادل الخبرات المختلفة في شتى مجالاتها، أبرزها: أمراض السرطان والسمنة وأمراض العظام".
وبعد مراسم الافتتاح، عقدت قمة "صحة المرأة 2030" أولى جلساتها النقاشية تحت عنوان "ما وراء الحدود: قيادة المرأة وتمكينها" بإدارة البروفيسور غادة القاسم، ثم جلسة ثانية بعنوان "من السياسة إلى الممارسة: تأثير قوانين العمل على صحة المرأة" بإدارة الدكتور وسام العريض، فيما عقدت الجلسة الثالثة تحت عنوان "جاهزية النظام الصحي للتصدي للعنف ضد المرأة" بإدارة البروفيسورة أمل يوسف، ثم الجلسة الأخيرة تحت عنوان "المرأة في مجال البحث: قيادة الابتكارات من أجل الصحة والعافية" بإدارة لمى بشمي.
وتواصل القمة أعمالها غداً الثلاثاء بجلسة صباحية بعنوان "القلب ونقاط القوة: عبء أمراض القلب والأوعية الدموية لدى النساء"، وتدير الجلسة الدكتورة سعاد العامر، تعقبها جلسة "تعزيز الصحة والرفاهية في مواجهة السمنة" بإدارة الشيخة دانة آل خليفة، ثم جلسة ثالثة بعنوان "بناء أساس قوي: معالجة أمراض العظام لدى النساء" تدير الجلسة الدكتورة سامية بهرام، وجلسة رابعة بعنوان "السرطانات الخاصة بالنساء: مكافحة سرطان الثدي والرحم وعنق الرحم" بإدارة الدكتورة مريم الأحمدي، وجلسة خامسة وأخيرة بعنوان "أهمية التغذية والنشاط البدني في تعزيز صحة النساء والفتيات" بإدارة الدكتورة نوال الحمر.
هذا وتهدف قمة "صحة المرأة 2023" التي تقام على مدى يومين إلى تبادل الخبرات القيّمة والمعرفة العلمية في مجال صحة المرأة، وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة في مجال الرعاية الصحية العالمية، ونقل الصورة المشرفة للشراكة الوطنية التي تنعم بها المرأة البحرينية للعالم أجمع، إضافة إلى تعزيز تنافسية المرأة في البناء التنموي القائم على تكافؤ الفرص، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ ذات الصلة بالمساواة والتوازن بين الجنسين.
ويشارك في القمة مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مجال صحة المرأة من البحرين والمنطقة والعالم، إضافة إلى عدد من القيادات النسائية ورائدات الأعمال والعمل المجتمعي والشخصيات الثقافية والإعلامية والعلمية البارزة ليشاركن وجهات نظرهن وخبراتهن والحلول المقترحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بصحة ورفاهية المرأة وتعزيز الواقع الصحي في مملكة البحرين.

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