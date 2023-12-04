اللقاح بالموجات فوق الصوتية «دون إبر»

أثبتت تجربة في جامعة أكسفورد إمكانية توصيل اللقاح عبر الجلد باستخدام الموجات فوق الصوتية، دون استخدام إبر تلحق الضرر بالجلد وتسبب الألم، حسب موقع 24 الإلكتروني.

ووفقاً لمجلة «نيو ساينتست»، عرضت نتائج التجربة، أمس الاثنين، خلال مؤتمر الصوتيات 2023 المنعقد في سيدني بأستراليا، من 4 إلى 8 ديسمبر الجاري.

وفي التجربة، خلط الباحثون جزيئات اللقاح مع بروتينات صغيرة على شكل فقاعات، ثم قاموا بتطبيق خليط سائل على جلد الفئران، وتعريضه للموجات فوق الصوتية، لمدة دقيقة ونصف تقريباً.

في البداية، دفعت الموجات فوق الصوتية الخليط إلى الطبقات العليا من الجلد، ومع استمرار الموجات في ضرب الجلد، انفجرت تلك الفقاعات وأطلقت اللقاح.

ومع استمرار الموجات، أدى كسر الفقاعات أيضاً إلى إزالة بعض خلايا الجلد الميتة، ما جعل الجلد أكثر نفاذية، وسمح بمرور المزيد والمزيد من جزيئات اللقاح.

ووجد الباحثون أن طريقة الموجات فوق الصوتية قدمت جزيئات لقاح أقل بـ 700 مرة من اللقاحات التقليدية، إلا أن الحيوانات أنتجت المزيد من الأجسام المضادة.

وتفسيراً لذلك، اقترح الباحثون أن سبب زيادة إنتاج الأجسام المضادة هو وجود خلايا مناعية في الجلد أكثر من العضلات، لكن الباحثين ما زالوا يحققون في هذا الأمر.

ولاحظ فريق البحث أن الفئران لم تظهر عليها علامات الألم، ولم يكن هناك أي ضرر واضح على جلدها.

ولا تزال تقنية التطعيم الجديد بحاجة إلى مزيد من البيانات حول سلامة هذه الطريقة على البشر لتؤدي إلى استخدامها على نطاق واسع، وخصوصاً التأكد من أن الفقاعات تطلق جزيئات اللقاح بشكل متساوٍ.

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